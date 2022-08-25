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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.08.2022 10:36
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer


***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 25.08.2022 vadeli 13.000.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
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Önceki Kapanış :  3.060  
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BIST En Aktif Hisseler10:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRMEN 2,20 189.528 % 10,00  
HKTM 19,48 2.477.739 % 9,99  
DOGUB 7,16 17.130.951 % 9,98  
KLNMA 20,64 1.965.341 % 9,96  
TLMAN 41,54 33.635.883 % 9,95  
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10:54 Alış Satış %  
Dolar 18,1582 18,1757 % 0,19  
Euro 18,1751 18,1878 % 0,53  
Sterlin 21,4317 21,5392 % 0,49  
Frank 18,7864 18,8996 % 0,51  
Riyal 4,8180 4,8422 % 0,13  
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10:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.763 11,33  
Altın Gr. 1.029 1.029 7,62  
Cumhuriyet 6.797 6.899 -19,00  
Tam 6.897 6.951 36,00  
Yarım 3.360 3.398 17,00  
Çeyrek 1.685 1.699 9,00  
Gümüş.Ons 19,37 19,40 0,27  
Gümüş Gr. 11,31 11,32 0,16  
B. Petrol 102 102 0,66  
Seans Raporu 10:54
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