***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.08.2022 10:36
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 25.08.2022 vadeli 13.000.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
10:543.097
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 36,40
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.100
En Düşük
3.075
10:5418,1757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0340
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1757
En Düşük
18,1333
10:5418,1878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0960
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,2374
En Düşük
18,0804
10:541.029,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,53
|Açılış
|: 1.029,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.030,30
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler10:54
|BRMEN
|2,20
|189.528
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|2.477.739
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|17.130.951
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,64
|1.965.341
|% 9,96
|
|TLMAN
|41,54
|33.635.883
|% 9,95
|
|COSMO
|29,28
|787.339
|% -9,96
|
|BRKO
|1,87
|93.386
|% -9,66
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|GRNYO
|3,76
|56.400
|% -7,16
|
|OBASE
|16,28
|62.040.178
|% -6,54
|
|THYAO
|69,25
|1.683.067.296
|% 0,87
|
|ISCTR
|7,58
|1.466.142.961
|% 0,66
|
|YKBNK
|6,18
|668.895.012
|% 2,32
|
|EKGYO
|3,84
|649.757.587
|% 1,05
|
|GARAN
|24,28
|522.637.127
|% 3,67
|
|ISCTR
|7,58
|1.466.142.961
|% 0,66
|
|EKGYO
|3,84
|649.757.587
|% 1,05
|
|YKBNK
|6,18
|668.895.012
|% 2,32
|
|ALBRK
|2,44
|195.537.464
|% 3,83
|
|DOHOL
|5,06
|388.428.061
|% 2,64
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1582
|18,1757
|% 0,19
|
|Euro
|18,1751
|18,1878
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,4317
|21,5392
|% 0,49
|
|Frank
|18,7864
|18,8996
|% 0,51
|
|Riyal
|4,8180
|4,8422
|% 0,13
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|11,33
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|7,62
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.897
|6.951
|36,00
|
|Yarım
|3.360
|3.398
|17,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.699
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,32
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,66
|
Seans Raporu
10:54
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