***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 25.08.2022 vadeli 13.000.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Zorunlu olarak bildirilmesi gereken Dönemsel Faiz kısmı kuponsuz olması sebebiyle 0 olarak bildirilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 230.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 08.12.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.08.2022Vade (Gün Sayısı) 62Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 0Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 31Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 35,27Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN82216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.12.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 22.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 24.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.000.000İhraç Fiyatı 0,94998Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.08.2022Kayıt Tarihi 24.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR A2 06.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 13.000.000 TL nominal değerli 62 gün vadeli, TRFAKDN82216 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 25.08.2022 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarızEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 62 gün vadeli, 13.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN82216) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 24.06.2022, itfa tarihi 25.08.2022 dir. Bilgilerinize sunarızEklenen DökümanlarEK: 1 AkdenizFaktoring-İhraç Belgesi 08.12.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058294BIST