***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.08.2022 16:39
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş 16.11.2022 vadeli, 83 günlük 6.500.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu: TRFAKDNK2219)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.08.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 230.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 08.12.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 6.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 6.500.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 83
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 0
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,30
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDNK2219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.12.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 23.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.08.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 25.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.500.000
İhraç Fiyatı 0,93514
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.11.2022
Kayıt Tarihi 15.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 6.500.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZ A.Ş. TRA2 06.05.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 83 gün vadeli, 6.500.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDNK2219) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 25.08.2022, itfa tarihi 16.11.2022 dir. Bilgilerinize sunarız
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AkdenizFaktoring-İhraç Belgesi 08.12.2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058339
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