***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 25.08.2022 tarihinde gerçekleştirilen 6.500.000.-TL tutarındaki ihracın dönemsel faiz oranı düzeltilmiştirYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıDüzeltme Nedeni İhraca ilişkin bildirimde dönemsel faiz oranı düzeltilmiş/güncellenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.08.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 230.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 08.12.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 6.500.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 6.500.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.11.2021Vade (Gün Sayısı) 83Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 7,0319Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,30Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDNK2219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.12.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 23.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 24.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 25.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.500.000İhraç Fiyatı 0,93514Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.11.2022Kayıt Tarihi 15.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 6.500.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZ A.Ş. TRA2 06.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 83 gün vadeli, 6.500.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDNK2219) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 25.08.2022, itfa tarihi 16.11.2022 dir. Bilgilerinize sunarızEklenen DökümanlarEK: 1 AkdenizFaktoring-İhraç Belgesi 08.12.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058499BIST