***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.09.2022 10:58
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 14.09.2022 vadeli 26.000.000.-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni 14.09.2022 vadeli 26.000.000.-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 230.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / AkdenizFaktoring-İhraç Belgesi 08.12.2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063013
BIST
18:053.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.447
En Düşük
3.277
18:0518,2601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0311
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2757
En Düşük
18,2314
18:0518,2555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0509
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3076
En Düşük
18,1907
18:05993,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,46
|Açılış
|: 993,08
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
991,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|INVEO
|23,98
|227.697.985
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,33
|47.630.435
|% 9,99
|
|BRYAT
|565,90
|143.615.123
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.836.245
|% 9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.352.751.038
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|124.445.160
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|72.113.546
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.244.469.842
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|38.552.707
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|THYAO
|74,30
|5.992.164.590
|% 4,50
|
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|EREGL
|31,18
|3.181.958.178
|% 2,23
|
|EKGYO
|4,42
|3.054.327.954
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|YKBNK
|7,86
|2.506.659.042
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|DOHOL
|5,16
|1.205.797.225
|% -3,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2500
|18,2601
|% 0,17
|
|Euro
|18,2144
|18,2555
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,9868
|21,0920
|% 0,00
|
|Frank
|18,8844
|18,9981
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8407
|4,8650
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|-5,30
|
|Altın Gr.
|993
|994
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.709
|6.782
|-10,00
|
|Yarım
|3.269
|3.316
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.657
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,49
|19,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,07
|
|B. Petrol
|93,98
|93,98
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59Z30EA
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956 adet işlem
-
17:58ALBRK
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 873, 151 adet işlem
-
17:57ASUZU
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 240.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 020 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 23 kaybederek (% -0.73 ) 3, 037
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KIMMR, TUKAS, RODRG, DESA, PAGYO, ASELS, INVEO, ARSAN, ULUFA, PRDGS