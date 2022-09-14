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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.09.2022 10:58
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer


***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 14.09.2022 vadeli 26.000.000.-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni 14.09.2022 vadeli 26.000.000.-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 230.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / AkdenizFaktoring-İhraç Belgesi 08.12.2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063013


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INVEO 23,98 227.697.985 % 10,00  
KNFRT 12,33 47.630.435 % 9,99  
BRYAT 565,90 143.615.123 % 9,99  
DESA 31,72 39.836.245 % 9,99  
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Sterlin 20,9868 21,0920 % 0,00  
Frank 18,8844 18,9981 % 0,05  
Riyal 4,8407 4,8650 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.692 1.692 -5,30  
Altın Gr. 993 994 -2,00  
Cumhuriyet 6.731 6.832 8,00  
Tam 6.709 6.782 -10,00  
Yarım 3.269 3.316 -5,00  
Çeyrek 1.640 1.657 -3,00  
Gümüş.Ons 19,49 19,52 -0,13  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 -0,07  
B. Petrol 93,98 93,98 -0,12  
Seans Raporu 18:05
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