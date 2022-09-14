***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş 13.12.2022 vadeli, 90 günlük 27.000.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu: TRFAKDNA2229)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.09.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 273.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 01.09.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 27.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.12.2022Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 7,4375Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDNA2229Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.09.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 12.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 13.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 14.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.000.000İhraç Fiyatı 0,93166Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.12.2022Kayıt Tarihi 12.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.12.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TRA2 06.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 90 gün vadeli, 27.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDNA2229) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 14.09.2022, itfa tarihi 13.12.2022 dir. Bilgilerinize sunarızEklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı ihraç belgesi_Akdeniz.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063143BIST