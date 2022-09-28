***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.09.2022 14:51
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 28.09.2022 vadeli 27.000.000.-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni 28.09.2022 vadeli 27.000.000.-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.07.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 230.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 08.12.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 71
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,4097
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 37,08
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN92231
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.12.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 14.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.07.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 19.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.000.000
İhraç Fiyatı 0,94054
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.09.2022
Kayıt Tarihi 27.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR A2 06.05.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 27.000.000 TL nominal değerli 71 gün vadeli, TRFAKDN92231 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 28.09.2022 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 71 gün vadeli, 27.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN92231) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 19.07.2022, itfa tarihi 28.09.2022 dir. Bilgilerinize sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065656
BIST