***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 28.09.2022 vadeli 27.000.000.-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni 28.09.2022 vadeli 27.000.000.-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.07.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 230.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 08.12.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 28.09.2022Vade (Gün Sayısı) 71Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,4097Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 37,08Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN92231Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.12.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 14.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 18.07.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 19.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.000.000İhraç Fiyatı 0,94054Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.09.2022Kayıt Tarihi 27.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR A2 06.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 27.000.000 TL nominal değerli 71 gün vadeli, TRFAKDN92231 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 28.09.2022 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarızEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 71 gün vadeli, 27.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN92231) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 19.07.2022, itfa tarihi 28.09.2022 dir. Bilgilerinize sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065656BIST