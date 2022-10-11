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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.10.2022 16:18
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer


Satışın Tamamlanma Tarihi 10.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 11.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 0,93482
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.01.2023
Kayıt Tarihi 05.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İST ULUSLARARASI DECELENDİRME HİZ A.Ş TRA2 06.05.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 87 gün vadeli, 25.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN12312) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 11.10.2022, itfa tarihi 06.01.2023 dir. Bilgilerinize sunarız
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı ihraç belgesi_Akdeniz.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070787


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HKTM 67,10 72.682.676 % 10,00  
KONTR 90,75 864.909.075 % 10,00  
DOKTA 40,50 46.433.666 % 9,99  
ERCB 46,72 48.903.113 % 9,98  
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Altın Gr. 998 998 1,56  
Cumhuriyet 6.675 6.776 -37,00  
Tam 6.712 6.777 -4,00  
Yarım 3.270 3.313 -2,00  
Çeyrek 1.638 1.657 0,00  
Gümüş.Ons 19,11 19,14 -0,49  
Gümüş Gr. 11,43 11,45 -0,29  
B. Petrol 93,53 93,53 -2,66  
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