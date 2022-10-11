***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.10.2022 16:18
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 11.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 0,93482
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.01.2023
Kayıt Tarihi 05.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İST ULUSLARARASI DECELENDİRME HİZ A.Ş TRA2 06.05.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 87 gün vadeli, 25.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN12312) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 11.10.2022, itfa tarihi 06.01.2023 dir. Bilgilerinize sunarız
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı ihraç belgesi_Akdeniz.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070787
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,5994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0230
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
18:0518,0663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0369
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1798
En Düşük
17,9829
18:05996,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 996,63
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.006,21
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|235.435.633
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|72.682.676
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.909.075
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.433.666
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.903.113
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.249.647
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.178.394
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.981.573
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|241.010.198
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% -1,92
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5892
|18,5964
|% 0,11
|
|Euro
|18,0439
|18,0763
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,4264
|20,5288
|% -0,27
|
|Frank
|18,5656
|18,6775
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9307
|4,9554
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-2,29
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,56
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.712
|6.777
|-4,00
|
|Yarım
|3.270
|3.313
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,14
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,29
|
|B. Petrol
|93,53
|93,53
|-2,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
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17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
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17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
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