***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Satışın Tamamlanma Tarihi 10.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 11.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 0,93482Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.01.2023Kayıt Tarihi 05.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İST ULUSLARARASI DECELENDİRME HİZ A.Ş TRA2 06.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 87 gün vadeli, 25.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN12312) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 11.10.2022, itfa tarihi 06.01.2023 dir. Bilgilerinize sunarızEklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı ihraç belgesi_Akdeniz.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070787BIST