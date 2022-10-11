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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.10.2022 16:18
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer


***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş 06.01.2023 vadeli, 87 günlük 25.000.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu: TRFAKDN12312)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 273.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 01.09.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 87
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 7,068
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,68
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN12312
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.09.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 07.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 11.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 0,93482
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.01.2023
Kayıt Tarihi 05.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İST ULUSLARARASI DECELENDİRME HİZ A.Ş TRA2 06.05.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 87 gün vadeli, 25.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN12312) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 11.10.2022, itfa tarihi 06.01.2023 dir. Bilgilerinize sunarız
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı ihraç belgesi_Akdeniz.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070787


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Çeyrek 1.640 1.657 2,00  
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Gümüş Gr. 11,32 11,34 -0,12  
B. Petrol 92,00 92,00 -2,29  
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