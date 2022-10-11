***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş 06.01.2023 vadeli, 87 günlük 25.000.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu: TRFAKDN12312)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 273.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 01.09.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 06.01.2023Vade (Gün Sayısı) 87Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 7,068Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,68Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN12312Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.09.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 07.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 10.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 11.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 0,93482Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.01.2023Kayıt Tarihi 05.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İST ULUSLARARASI DECELENDİRME HİZ A.Ş TRA2 06.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 87 gün vadeli, 25.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN12312) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 11.10.2022, itfa tarihi 06.01.2023 dir. Bilgilerinize sunarızEklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı ihraç belgesi_Akdeniz.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070787BIST