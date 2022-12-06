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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.12.2022 17:05
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer

rkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.03.2023
Vade (Gün Sayısı) 86
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 7,4055
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 31
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,88
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN32310
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.09.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 02.12.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.12.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 06.12.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 0,93193
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.03.2023
Kayıt Tarihi 01.03.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.03.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İST ULUSLARARASI DECELENDİRME HİZ A.Ş TR2A 06.05.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 86 gün vadeli, 30.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN32310) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 06.12.2022, itfa tarihi 02.03.2023 dir. Bilgilerinize sunarız
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı ihraç belgesi_Akdeniz.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084867


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Yarım 3.476 3.533 28,00  
Çeyrek 1.743 1.766 14,00  
Gümüş.Ons 22,35 22,38 0,15  
Gümüş Gr. 13,45 13,47 0,15  
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