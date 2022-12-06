***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









rkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.03.2023Vade (Gün Sayısı) 86Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 7,4055Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 31Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,88Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN32310Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.09.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 02.12.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 05.12.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 06.12.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 0,93193Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.03.2023Kayıt Tarihi 01.03.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.03.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İST ULUSLARARASI DECELENDİRME HİZ A.Ş TR2A 06.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 86 gün vadeli, 30.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN32310) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 06.12.2022, itfa tarihi 02.03.2023 dir. Bilgilerinize sunarızEklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı ihraç belgesi_Akdeniz.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084867BIST