***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









da Aldığı Görevlerİsfendiyar Zülfikari Yönetim Krl.Bşk. ve Genel Müdür Yönetim Krl.Bşk. Yönetim Kurulu BaşkanıKORAY TULGAR Yönetim Krl.Başkan Yrd ve Genel Müdür Yrd. İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliENGİN İNAL Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyonelihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874157BIST