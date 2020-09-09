***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.09.2020 16:10
da Aldığı Görevler
İsfendiyar Zülfikari Yönetim Krl.Bşk. ve Genel Müdür Yönetim Krl.Bşk. Yönetim Kurulu Başkanı
KORAY TULGAR Yönetim Krl.Başkan Yrd ve Genel Müdür Yrd. İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
ENGİN İNAL Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874157
BIST
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,08
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.100
En Düşük
1.087
18:057,4935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0112
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
18:058,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0426
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8643
En Düşük
8,7995
18:05468,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,24
|Açılış
|: 468,07
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
469,48
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,99
|42.754.546
|% 10,00
|
|AYES
|6,82
|453.159
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|18.010.041
|% 10,00
|
|ALCAR
|93,50
|43.719.127
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|119.653
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.946.100
|% -9,99
|
|ETILR
|3,61
|2.673.913
|% -9,98
|
|DGATE
|11,95
|181.850.516
|% -9,95
|
|RAYSG
|10,98
|43.790.187
|% -9,93
|
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|TUPRS
|84,85
|1.745.821.759
|% 7,07
|
|ZOREN
|2,89
|881.685.076
|% 9,89
|
|ODAS
|2,62
|817.778.383
|% 4,80
|
|TSPOR
|7,16
|701.397.843
|% 9,98
|
|TURSG
|5,97
|315.462.825
|% -0,83
|
|IHLGM
|1,41
|70.555.298
|% -0,70
|
|OYAKC
|7,99
|311.981.156
|% 1,27
|
|PEKGY
|2,99
|118.073.445
|% -4,18
|
|MARKA
|2,94
|81.135.404
|% 9,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4891
|7,4935
|% 0,15
|
|Euro
|8,8452
|8,8551
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,7110
|9,7597
|% 0,26
|
|Frank
|8,1681
|8,2173
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9900
|1,9999
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|11,65
|
|Altın Gr.
|468
|468
|3,65
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,05
|
|B. Petrol
|40,70
|40,70
|0,92
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58DESA
Yüzde 9.86 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 524, 385 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 29 artarak (% 0.63 ) 1, 006
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, MMCAS, KSTUR, EMNIS, SUMAS, IZTAR, YONGA, TKURU, UZERB, COSMO
-
17:57
SNPAM, MERIT, BJKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
EUKYO, PEGYO, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında