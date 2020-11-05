***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.11.2020 15:42
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yasemin.maden@akdenizfaktoring.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
YASEMİN MADEN MUHASEBE MÜDÜRÜ 23.09.2020 02162284024 yasemin.maden@akdenizfaktoring.com.tr A.Ü.İşletme Fakültesi Diploma
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İsfendiyar Zülfikari Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Evet 10.27 - Bağımsız Üye Değil Hayır
HAKAN ÖZEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
CAVİT TOSYALIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.10.2020 Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İsfendiyar Zülfikari Yönetim Krl.Bşk. ve Genel Müdür Yönetim Krl.Bşk. Yönetim Kurulu Başkanı
KORAY TULGAR Yönetim Krl.Başkan Yrd ve Genel Müdür Yrd. İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
CAVİT TOSYALIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886349
BIST