***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıÖzel Sektör Tahvili 17.11.2015 Türkiye İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevlerİsfendiyar Zülfikari Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Krl.Bşk. Yönetim Kurulu BaşkanıKORAY TULGAR Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Krl.Bşk.Yrd.KEREM SEKİZYARALI Yönetim Krl.Bşk.Yrd. ve Genel Müdür Yönetim Kurulu üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903703BIST