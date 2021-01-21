***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.01.2021 16:34
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Özel Sektör Tahvili 17.11.2015 Türkiye İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İsfendiyar Zülfikari Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Krl.Bşk. Yönetim Kurulu Başkanı
KORAY TULGAR Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Krl.Bşk.Yrd.
KEREM SEKİZYARALI Yönetim Krl.Bşk.Yrd. ve Genel Müdür Yönetim Kurulu üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903703
BIST
18:051.552
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -17,78
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.552
18:057,3664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0527
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
18:058,9595
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0261
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
18:05441,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -4,12
|Açılış
|: 441,68
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
440,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUHCM
|53,90
|160.999.645
|% 10,00
|
|GEDIK
|15,95
|54.103.798
|% 10,00
|
|PKENT
|1.576,40
|9.752.029
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.546.340
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|1.211.903
|% 10,00
|
|EPLAS
|35,84
|2.824.869
|% -9,99
|
|YAPRK
|138,00
|58.169.788
|% -9,98
|
|KLNMA
|31,06
|4.989.206
|% -9,97
|
|EMNIS
|37,86
|2.017.812
|% -9,86
|
|YONGA
|34,54
|3.928.513
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,51
|2.681.452.302
|% 2,03
|
|GARAN
|10,02
|2.411.179.922
|% -0,30
|
|AKBNK
|6,91
|1.167.903.765
|% -0,14
|
|THYAO
|13,03
|1.099.978.201
|% -1,73
|
|KARSN
|4,55
|1.079.890.034
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,51
|2.681.452.302
|% 2,03
|
|SKBNK
|1,59
|747.805.079
|% 0,63
|
|YKBNK
|3,17
|1.050.587.733
|% -0,63
|
|TSKB
|1,94
|582.321.552
|% -2,02
|
|KARSN
|4,55
|1.079.890.034
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3628
|7,3664
|% -0,71
|
|Euro
|8,9505
|8,9595
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,0796
|10,1301
|% -0,14
|
|Frank
|8,2753
|8,3252
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9573
|1,9671
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-4,63
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-3,94
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,79
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,91
|55,91
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59JANTS
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 499.70 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 895 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EREGL, MGROS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 51 kaybederek (% -1.04 ) 1, 378
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, INTEM, TACTR, ESCOM, HURGZ, AYCES, SEKUR, VERTU, TGSAS, PKENT
-
17:57
INVEO, COSMO, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında