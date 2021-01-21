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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.01.2021 16:34



***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Özel Sektör Tahvili 17.11.2015 Türkiye İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İsfendiyar Zülfikari Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Krl.Bşk. Yönetim Kurulu Başkanı
KORAY TULGAR Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Krl.Bşk.Yrd.
KEREM SEKİZYARALI Yönetim Krl.Bşk.Yrd. ve Genel Müdür Yönetim Kurulu üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903703


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GEDIK 15,95 54.103.798 % 10,00  
PKENT 1.576,40 9.752.029 % 10,00  
DITAS 40,92 4.546.340 % 10,00  
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Altın Ons 1.865 1.866 -4,63  
Altın Gr. 442 442 -3,94  
Cumhuriyet 2.930 2.975 -9,00  
Tam 2.917 2.992 -15,04  
Yarım 1.410 1.447 -7,27  
Çeyrek 707 724 -3,64  
Gümüş.Ons 25,76 25,79 -0,06  
Gümüş Gr. 6,10 6,10 -0,06  
B. Petrol 55,91 55,91 -0,17  
Seans Raporu 18:05
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