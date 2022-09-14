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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.09.2022 10:48
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
nurten.bayrak@akdenizfaktoring.com.tr
ozgur.bulbul@akdenizfaktoring.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ÖZGÜR BÜLBÜL FİNANS MÜDÜRÜ 01.08.2021 02162284044 ozgur.bulbul@akdenizfaktoring.com.tr M.Ü. İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063004


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler10:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAGYO 23,12 8.180.294 % 9,99  
RODRG 40,18 2.901.317 % 9,96  
DESA 31,06 20.531.260 % 7,70  
HURGZ 2,87 27.233.398 % 7,09  
INVEO 23,32 65.782.607 % 6,97  
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10:50 Alış Satış %  
Dolar 18,2490 18,2608 % 0,06  
Euro 18,2523 18,2640 % 0,39  
Sterlin 20,9695 21,0747 % 0,28  
Frank 18,9091 19,0230 % 0,06  
Riyal 4,8416 4,8659 % 0,01  
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10:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.703 0,89  
Altın Gr. 998 998 -1,12  
Cumhuriyet 6.722 6.824 -48,00  
Tam 6.743 6.809 -7,00  
Yarım 3.286 3.329 -3,00  
Çeyrek 1.648 1.664 -2,00  
Gümüş.Ons 19,40 19,42 0,08  
Gümüş Gr. 11,37 11,39 0,01  
B. Petrol 92,22 92,22 -0,95  
Seans Raporu 10:50
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