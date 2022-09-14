***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.09.2022 10:48
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
nurten.bayrak@akdenizfaktoring.com.tr
ozgur.bulbul@akdenizfaktoring.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ÖZGÜR BÜLBÜL FİNANS MÜDÜRÜ 01.08.2021 02162284044 ozgur.bulbul@akdenizfaktoring.com.tr M.Ü. İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063004
BIST
10:503.365
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -62,11
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.331
10:5018,2608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2690
En Düşük
18,2472
10:5018,2640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0706
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,2662
En Düşük
18,1753
10:50999,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 999,04
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.000,82
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler10:50
|PAGYO
|23,12
|8.180.294
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|2.901.317
|% 9,96
|
|DESA
|31,06
|20.531.260
|% 7,70
|
|HURGZ
|2,87
|27.233.398
|% 7,09
|
|INVEO
|23,32
|65.782.607
|% 6,97
|
|TSKB
|6,03
|25.151.657
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.198.956.652
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|28.645.041
|% -9,99
|
|ATSYH
|141,50
|456.055
|% -9,99
|
|SKBNK
|4,40
|25.322.114
|% -9,84
|
|HALKB
|12,26
|1.198.956.652
|% -9,99
|
|THYAO
|72,20
|1.153.313.370
|% 1,55
|
|ISCTR
|10,32
|1.012.498.330
|% -8,67
|
|YKBNK
|7,90
|918.221.945
|% -9,51
|
|KRDMD
|13,80
|911.789.934
|% -4,50
|
|EKGYO
|4,45
|727.671.665
|% -7,68
|
|YKBNK
|7,90
|918.221.945
|% -9,51
|
|ISCTR
|10,32
|1.012.498.330
|% -8,67
|
|HALKB
|12,26
|1.198.956.652
|% -9,99
|
|CEMAS
|1,44
|116.494.738
|% -2,04
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2490
|18,2608
|% 0,06
|
|Euro
|18,2523
|18,2640
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,9695
|21,0747
|% 0,28
|
|Frank
|18,9091
|19,0230
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8416
|4,8659
|% 0,01
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|0,89
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.743
|6.809
|-7,00
|
|Yarım
|3.286
|3.329
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,42
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,01
|
|B. Petrol
|92,22
|92,22
|-0,95
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:04EKGYO
Yüzde -7.68 oranında düşüşle 4.45 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 281, 783 adet işlem
-
11:03EKGYO
Yüzde -7.68 oranında düşüşle 4.45 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 901, 809 adet işlem
-
11:02VKFYO
Yüzde -7.06 oranında düşüşle 6.58 lira fiyatla işlem gören hissede 966, 941 adet işlem
-
11:01XU100
Endeks 3, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 52 altında . İşlem hacmi 14, 931.00 milyon TL de
-
11:01ALBRK
Yüzde -6.09 oranında düşüşle 2.16 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 814, 687 adet işlem