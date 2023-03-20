***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevlerİsfendiyar Zülfikari Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Krl.Bşk. Yönetim Kurulu BaşkanıKORAY TULGAR Yönetim Krl.Bşk.Yrd. İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Krl.Bşk.Yrd.CAVİT TOSYALIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu ÜyesiASUDE GÜL KESKİN Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126221BIST