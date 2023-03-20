***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.03.2023 13:20
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İsfendiyar Zülfikari Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Krl.Bşk. Yönetim Kurulu Başkanı
KORAY TULGAR Yönetim Krl.Bşk.Yrd. İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Krl.Bşk.Yrd.
CAVİT TOSYALIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi
ASUDE GÜL KESKİN Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126221
BIST
13:455.090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -45,96
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
5.051
13:4519,0157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 19,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
13:4520,3549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0849
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,3549
En Düşük
20,2229
13:451.208,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -8,06
|Açılış
|: 1.208,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,86
BIST En Aktif Hisseler13:43
|CLEBI
|545,70
|50.891.715
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|795.754.136
|% 9,99
|
|FENER
|58,20
|46.021.825
|% 9,92
|
|ANELE
|5,34
|24.872.152
|% 9,88
|
|MEPET
|4,68
|17.536.279
|% 9,86
|
|MARKA
|9,54
|4.062.619
|% -10,00
|
|YKBNK
|10,22
|966.807.341
|% -9,16
|
|BTCIM
|36,64
|45.285.924
|% -7,47
|
|ONCSM
|113,90
|75.965.560
|% -7,40
|
|EMNIS
|36,60
|171.624
|% -7,25
|
|ASTOR
|61,80
|6.102.099.155
|% -4,78
|
|KOZAL
|22,18
|2.871.769.379
|% 7,88
|
|ISCTR
|14,29
|2.469.977.609
|% -2,92
|
|ASELS
|58,15
|2.111.793.175
|% 1,39
|
|THYAO
|128,20
|1.943.372.856
|% 1,34
|
|ISCTR
|14,29
|2.469.977.609
|% -2,92
|
|KOZAL
|22,18
|2.871.769.379
|% 7,88
|
|ASTOR
|61,80
|6.102.099.155
|% -4,78
|
|YKBNK
|10,22
|966.807.341
|% -9,16
|
|EKGYO
|6,92
|557.504.967
|% -2,26
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0111
|19,0155
|% 0,00
|
|Euro
|20,3415
|20,3563
|% 0,43
|
|Sterlin
|23,1323
|23,2483
|% 0,18
|
|Frank
|20,4139
|20,5369
|% -0,19
|
|Riyal
|5,0458
|5,0711
|% -0,02
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|-8,21
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-8,26
|
|Cumhuriyet
|8.124
|8.247
|-15,00
|
|Tam
|8.128
|8.210
|224,00
|
|Yarım
|3.985
|4.018
|110,00
|
|Çeyrek
|1.992
|2.009
|55,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,71
|13,73
|-0,10
|
|B. Petrol
|71,31
|71,31
|-1,66
|