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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.08.2023 15:43
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İsfendiyar Zülfikari Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 04.06.2021 Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Evet 6.13 - Bağımsız Üye Değil Hayır
CAVİT TOSYALIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 04.06.2021 Yönetim Kurulu Üyesi
ASUDE GÜL KESKİN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 01.02.2023 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-G.Müdür
ALP SARICI Yönetim Kurulu Üyesi 12.08.2023 Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İsfendiyar Zülfikari Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Krl.Bşk. Yönetim Kurulu Başkanı
CAVİT TOSYALIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
ASUDE GÜL KESKİN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/G.Müdür
ALP SARICI Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185159


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Gümüş Gr. 19,53 19,55 -0,15  
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