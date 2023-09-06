***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.09.2023 09:48
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 177.977.573
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 177977573 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Zülfikarlar Holding A.Ş. 166.627.465,00 TRY 93,62
İsfendiyar Zülfikari 10.901.570,00 TRY 6,13
Zülfikarlar Kimyevi Maddeler İth.İhr.ve Dep.A.Ş. 230.239,00 TRY 0,13
Şeyda Zülfikari 130.973,00 TRY 0,07
Şehnaz H.Zülfikari 87.318,00 TRY 0,05
Mustafa Bayram 8,00 TRY 0,00
TOPLAM 177977573 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191954
BIST