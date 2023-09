***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 177.977.573Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 177977573 TRY 100 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Zülfikarlar Holding A.Ş. 166.627.465,00 TRY 93,62İsfendiyar Zülfikari 10.901.570,00 TRY 6,13Zülfikarlar Kimyevi Maddeler İth.İhr.ve Dep.A.Ş. 230.239,00 TRY 0,13Şeyda Zülfikari 130.973,00 TRY 0,07Şehnaz H.Zülfikari 87.318,00 TRY 0,05Mustafa Bayram 8,00 TRY 0,00TOPLAM 177977573 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191954BIST