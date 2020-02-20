***AKDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
20.02.2020 16:34
***AKDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKDFA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
03/01/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Akdeniz Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFAKDN52011
Nominal Değer (TL)
13.700.000
Vade Başlangıç Tarihi
20/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/02/2020
Vadesi (Gün)
92
İtfa Tarihi
22/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820459
BIST
17:40115.816
En Yüksek
|Değişim
|: -2,84%
|| -3.380,30
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:406,0943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0098
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1037
En Düşük
6,0806
17:406,5963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0186
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
17:40316,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,77
|Açılış
|: 316,23
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.515.258
|% 19,87
|
|HATEK
|9,48
|42.853.790
|% 10,75
|
|QNBFL
|144,00
|8.704.821
|% 9,09
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|71,60
|94.601.079
|% 5,45
|
|GSRAY
|3,12
|912.737.124
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|780.027.470
|% -19,92
|
|VERTU
|5,39
|39.352.114
|% -18,33
|
|FENER
|15,93
|867.318.169
|% -18,06
|
|BJKAS
|2,98
|1.224.154.055
|% -15,34
|
|ASELS
|28,50
|1.739.653.794
|% -4,30
|
|THYAO
|14,40
|1.581.346.275
|% -3,36
|
|BJKAS
|2,98
|1.224.154.055
|% -15,34
|
|GSRAY
|3,12
|912.737.124
|% -20,00
|
|FENER
|15,93
|867.318.169
|% -18,06
|
|BJKAS
|2,98
|1.224.154.055
|% -15,34
|
|CEMAS
|1,24
|400.288.502
|% -6,06
|
|EKGYO
|1,53
|389.384.396
|% -5,56
|
|GSRAY
|3,12
|912.737.124
|% -20,00
|
|ODAS
|2,04
|459.445.007
|% -8,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8086
|7,8477
|% -0,39
|
|Frank
|6,1761
|6,2133
|% 0,26
|
|Riyal
|1,6189
|1,6270
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.617
|3,52
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,33
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,36
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,51
|59,51
|0,39
|
Seans Raporu
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