***AKDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
01.10.2020 17:52
***AKDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
03/01/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Akdeniz Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFAKDNA2013
Nominal Değer (TL)
9.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
01/10/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
05/10/2020
Vadesi (Gün)
62
İtfa Tarihi
02/12/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877813
BIST
17:451.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
17:457,7386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0173
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7813
En Düşük
7,6335
17:459,0852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0290
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1365
En Düşük
8,9695
17:45474,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 7,42
|Açılış
|: 474,44
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
475,25
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler17:45
|MERKO
|13,20
|114.794.173
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.592.108
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|12.118.498
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|462.145.139
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|308.693
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|134.552.012
|% -9,99
|
|SISE
|7,03
|2.151.992.868
|% -3,96
|
|GARAN
|7,15
|1.808.504.367
|% 0,70
|
|ASELS
|18,81
|1.613.280.313
|% -2,64
|
|TURSG
|6,08
|1.380.633.048
|% 7,04
|
|THYAO
|10,60
|1.123.586.188
|% 0,95
|
|SISE
|7,03
|2.151.992.868
|% -3,96
|
|GARAN
|7,15
|1.808.504.367
|% 0,70
|
|TURSG
|6,08
|1.380.633.048
|% 7,04
|
|KRDMD
|3,40
|739.999.509
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,72
|312.160.629
|% -0,58
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7354
|7,7386
|% 0,22
|
|Euro
|9,0790
|9,0852
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,9722
|10,0222
|% 0,47
|
|Frank
|8,4089
|8,4595
|% 0,94
|
|Riyal
|2,0626
|2,0729
|% 0,74
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|16,95
|
|Altın Gr.
|474
|474
|7,26
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,87
|5,88
|0,12
|
|B. Petrol
|40,26
|40,26
|-2,04
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
-
17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
-
17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, KERVN, DENCM, KENT, YAPRK, HURGZ, VANGD, ESCOM, NUHCM, MERKO