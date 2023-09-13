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***AKDFA* *INVEO* *QNBFL* *SARKY* *DTYGD* *NURVK* *YKYAT* *PBTR* *DZYMK* *ISFIN* *GGBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının

13.09.2023 17:49
***AKDFA* *INVEO* *QNBFL* *SARKY* *DTYGD* *NURVK* *YKYAT* *PBTR* *DZYMK* *ISFIN* *GGBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.


***AKDFA******INVEO******QNBFL******SARKY******DTYGD******NURVK******YKYAT******PBTR******DZYMK******ISFIN******GGBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [DZYMK, NURVK, ISFIN, AKDFA, YKYAT, PBTR, DTYGD, GGBVK, QNBFL, SARKY, INVEO]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZYA2331 140.000.000 13.09.2023 15.12.2023 15.09.2023
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA12426 215.000.000 13.09.2023 10.01.2024 15.09.2023
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFNA2312 100.000.000 13.09.2023 12.12.2023 15.09.2023
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDNA2336 32.500.000 13.09.2023 21.12.2023 15.09.2023
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYMA2326 266.000.000 13.09.2023 20.12.2023 15.09.2023
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. PBTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPASH12410 50.000.000 13.09.2023 11.01.2024 15.09.2023
- Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. DTYGD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDTAYA2318 100.000.000 13.09.2023 15.12.2023 15.09.2023
- Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. GGBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDGLVK12419 100.000.000 13.09.2023 11.01.2024 15.09.2023
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR12432 154.250.000 13.09.2023 24.01.2024 15.09.2023
- Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. SARKY Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSSRKY92514 250.000.000 13.09.2023 15.09.2025 15.09.2023
- INVEO Yatırım Holding A.Ş. INVEO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGKYH92418 70.000.000 13.09.2023 11.09.2024 15.09.2023


İlgili Şirketler [DZYMK, NURVK, ISFIN, AKDFA, YKYAT, PBTR, DTYGD, GGBVK, QNBFL, SARKY, INVEO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194568


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