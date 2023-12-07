***AKDFA* *KFKTF* *TAMFA* *TMKS* *NRBNK* *ZKBVR* *TRYKI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması









***AKDFA******KFKTF******TAMFA******TMKS******NRBNK******ZKBVR******TRYKI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [AKDFA, TAMFA, ZKBVR, NRBNK, KFKTF, TRYKI, TMKS]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDN42418 30.000.000 07.12.2023 02.04.2024 11.12.2023- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF42424 80.000.000 07.12.2023 18.04.2024 11.12.2023- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF62414 152.500.000 07.12.2023 05.06.2024 11.12.2023- ZKB Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKBV32418 150.000.000 07.12.2023 14.03.2024 11.12.2023- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL32423 200.000.000 07.12.2023 26.03.2024 11.12.2023- Koç Fıat Kredi Finansman A.Ş. KFKTF Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKFTFA2510 650.000.000 07.12.2023 08.12.2025 11.12.2023- Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. TRYKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTRYK62413 370.000.000 07.12.2023 04.06.2024 11.12.2023- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No’lu Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKF12425 160.000.000 07.12.2023 19.01.2024 11.12.2023- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No’lu Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKF32431 200.400.000 07.12.2023 07.03.2024 11.12.2023- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No’lu Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKF42422 77.300.000 07.12.2023 19.04.2024 11.12.2023- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No’lu Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKF62412 60.700.000 07.12.2023 11.06.2024 11.12.2023İlgili Şirketler [AKDFA, TAMFA, ZKBVR, NRBNK, KFKTF, TRYKI, TMKS]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223732BIST