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***AKDFA* *LIDFA* *ZORLF* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

21.12.2023 17:36
***AKDFA* *LIDFA* *ZORLF* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem G


***AKDFA******LIDFA******ZORLF******ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [LIDFA, AKDFA, ZORLF, ZOREN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFK52428 40.000.000 21.12.2023 13.05.2024 25.12.2023
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDN32419 30.450.000 21.12.2023 28.03.2024 25.12.2023
- Zorlu Faktoring A.Ş. ZORLF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORF52412 70.000.000 21.12.2023 09.05.2024 25.12.2023
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSZORN22511 125.000.000 21.12.2023 19.02.2025 25.12.2023


İlgili Şirketler [LIDFA, AKDFA, ZORLF, ZOREN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227761


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IDGYO 5,50 4.470.324 % 10,00  
PKENT 228,80 146.914.388 % 10,00  
KRONT 14,52 60.680.560 % 10,00  
SAMAT 54,45 71.162.121 % 10,00  
KENT 490,00 3.354.518 % 9,99  
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Gümüş ONS 24,36 24,39 % 0,66  
Platin 961,89 963,97 % 0,66  
Paladyum 1.199,47 1.204,98 % 0,66  
Brent Pet. 79,03 79,03 % 0,66  
Altın Ons 2.040,67 2.040,98 % 0,66  
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