***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.04.2020 15:34
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, N 28 sayılı Tebliği ile değiştirilen ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı'nın ilgili hükümleri uyarınca Şirketimizin 2020 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840785
BIST
16:20101.683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 415,79
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
16:206,9990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9993
En Düşük
6,9799
16:207,6031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0388
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
16:20385,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,26
|Açılış
|: 385,02
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|CUSAN
|2,97
|17.106.004
|% 10,00
|
|ARDYZ
|34,32
|156.284.398
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|81.007.722
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.752.540
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,20
|814.062.994
|% 1,76
|
|GARAN
|8,46
|740.560.205
|% 1,20
|
|THYAO
|10,80
|570.922.478
|% -0,18
|
|ASELS
|27,50
|435.028.086
|% 0,07
|
|ODAS
|1,71
|313.104.756
|% 3,01
|
|ODAS
|1,71
|313.104.756
|% 3,01
|
|ECILC
|5,20
|814.062.994
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,13
|191.518.280
|% 0,47
|
|GARAN
|8,46
|740.560.205
|% 1,20
|
|AVOD
|2,50
|196.163.491
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7038
|8,7475
|% 0,53
|
|Frank
|7,1630
|7,2061
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8559
|1,8652
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-5,04
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.531
|2.585
|-2,00
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|-1,00
|
|Çeyrek
|618
|632
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,16
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|23,27
|23,27
|0,20
|
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, EGCEY, ARTI, ALYAG, IZTAR, TKURU, BRKO, EGCYO, ETILR, EKIZ