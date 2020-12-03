***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.12.2020 13:32
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.11.2020
Tescil Tarihi
02.12.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi 25.11.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Olağan Genel Kurul toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891154
BIST
14:471.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,82
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.334
En Düşük
1.316
14:477,8240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0376
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,8194
14:479,4969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0201
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4868
14:47464,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,90
|Açılış
|: 464,00
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler14:47
|INVEO
|34,98
|26.843.749
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|SILVR
|5,18
|89.907.918
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,07
|343.093.485
|% 9,98
|
|PAMEL
|25,40
|1.982.174
|% 9,96
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|KENT
|445,60
|1.928.469
|% -7,17
|
|TSKB
|2,09
|1.982.895.073
|% -6,70
|
|TSKB
|2,09
|1.982.895.073
|% -6,70
|
|GARAN
|9,18
|1.618.400.387
|% -0,43
|
|PETKM
|4,35
|1.111.235.978
|% 2,84
|
|DOHOL
|2,88
|1.099.709.688
|% 9,92
|
|THYAO
|12,33
|973.704.516
|% 0,65
|
|TSKB
|2,09
|1.982.895.073
|% -6,70
|
|DOHOL
|2,88
|1.099.709.688
|% 9,92
|
|PETKM
|4,35
|1.111.235.978
|% 2,84
|
|EKGYO
|2,21
|525.883.553
|% 1,84
|
|CEMAS
|2,53
|487.301.419
|% 2,02
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8196
|7,8240
|% -0,48
|
|Euro
|9,4886
|9,4969
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,5068
|10,5595
|% 0,29
|
|Frank
|8,7538
|8,8065
|% 0,14
|
|Riyal
|2,0839
|2,0944
|% -0,27
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|12,28
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|40,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|39,71
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|19,20
|
|Çeyrek
|744
|761
|9,61
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,20
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,02
|
|B. Petrol
|47,92
|47,92
|-0,33
|
Seans Raporu
14:47
daha fazla
-
14:57XU100
Endeks 1, 333 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 18, 164.00 milyon TL de
-
14:55TIRE
Yüzde 6.19 oranında artışla 6.86 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 053, 154 adet işlem
-
14:54CIMSA
Yüzde 5.11 oranında artışla 16.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 482, 357 adet işlem
-
14:53MSGYO
Yüzde 5.24 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 679, 269 adet işlem
-
14:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 78 artarak (% 0.65 ) 1, 201