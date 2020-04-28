***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.04.2020 15:33
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Semayesi" başlıklı 7. Maddesinin, "Payların Devri" başlıklı 8. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları-Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 16. Maddesinin, "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 29. Maddesinin ve "Birleşme Hükümleri" başlıklı 33. Maddesinin tadili konusunda gerekli yasal izinleri almak için 29.01.2020 tarih ve 3092 sayılı başvuru ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve 29.01.2020 tarih ve BGLC3DEE8 64691 sayılı başvuru ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yapılmış olan başvurularımızın, covid-19 salgını nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları ve sosyal mesafe tedbirlerine bağlı olarak gerekli temaslarda bulunulamaması sebebiyle, yeniden başvuruda bulunulana kadar geçici olarak işlemden çekilmesi için Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840784
BIST
16:23101.685
En Yüksek
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|| 417,28
|Açılış
|: 101.543
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385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|CUSAN
|2,97
|17.267.643
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|81.007.988
|% 10,00
|
|ARDYZ
|34,32
|156.284.398
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.752.540
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,20
|815.542.239
|% 1,76
|
|GARAN
|8,46
|740.716.825
|% 1,20
|
|THYAO
|10,79
|571.827.406
|% -0,28
|
|ASELS
|27,52
|436.405.275
|% 0,15
|
|ODAS
|1,72
|318.329.024
|% 3,61
|
|ODAS
|1,72
|318.329.024
|% 3,61
|
|ECILC
|5,20
|815.542.239
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,13
|191.613.903
|% 0,47
|
|GARAN
|8,46
|740.716.825
|% 1,20
|
|AVOD
|2,50
|196.174.011
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7012
|8,7448
|% 0,50
|
|Frank
|7,1657
|7,2088
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8560
|1,8653
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-1,90
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.521
|-4,40
|
|Tam
|2.528
|2.583
|-4,60
|
|Yarım
|1.232
|1.262
|-2,20
|
|Çeyrek
|618
|631
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|23,48
|23,48
|0,41
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