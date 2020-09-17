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***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

17.09.2020 13:48
GÜNCEL HABERLER



***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Semayesi" başlıklı 7. Maddesinin, "Payların Devri" başlıklı 8. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları-Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 16. Maddesinin, "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 29. Maddesinin ve "Birleşme Hükümleri" başlıklı 33. Maddesinin tadili konusunda gerekli yasal izinleri almak için 29.01.2020 tarih ve 3092 sayılı başvuru ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve 29.01.2020 tarih ve BGLC3DEE8 64691 sayılı başvuru ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yapılmış olan başvurularımızın, covid-19 salgını nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları ve sosyal mesafe tedbirlerine bağlı olarak gerekli temaslarda bulunulamaması sebebiyle, yeniden başvuruda bulunulana kadar geçici olarak işlemden çekilmesi için Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulduğu 28.04.2020 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya bildirilmiştir.
Bu itibarla, Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun görüş ve yorumlarına uygun olarak yeniden düzenlenen Şirketimizin Esas Sözleşmesinin tadili için gerekli yasal izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.09.2020 tarih ve 23585 sayılı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ise  17.09.2020 tarih ve BGND33FY7 04202 sayılı olmak üzere gerekli olan başvurular yeniden yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875441


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