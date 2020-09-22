***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.09.2020 12:07
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Semayesi" başlıklı 7. Maddesinin, "Payların Devri" başlıklı 8. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları-Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 16. Maddesinin, "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 29. Maddesinin, "Birleşme Hükümleri" başlıklı 33. Maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/09/2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-9500 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur.
Esas Sözleşme değişiklik tadil tasarısı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876138
BIST
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BIST En Aktif Hisseler17:28
|NATEN
|29,26
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|% 10,00
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|ERSU
|5,28
|80.705.492
|% 10,00
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|IDGYO
|6,27
|8.121.883
|% 10,00
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|ISBIR
|2.142,90
|2.400.048
|% 10,00
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|DENGE
|4,07
|5.227.321
|% 10,00
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|ISBTR
|48.060,00
|503.373
|% -10,00
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|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
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|PKENT
|809,20
|397.317
|% -10,00
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|MRSHL
|286,00
|28.410.109
|% -9,98
|
|KSTUR
|167,70
|911.785
|% -9,98
|
|SISE
|6,69
|1.798.731.857
|% 2,14
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|KRDMD
|3,25
|916.182.588
|% 2,20
|
|PETKM
|4,24
|650.387.266
|% 1,92
|
|ODAS
|2,57
|570.308.615
|% 3,63
|
|THYAO
|10,54
|463.231.115
|% 1,84
|
|KRDMD
|3,25
|916.182.588
|% 2,20
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|SISE
|6,69
|1.798.731.857
|% 2,14
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|ODAS
|2,57
|570.308.615
|% 3,63
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|YKBNK
|2,00
|335.375.673
|% 1,52
|
|EKGYO
|1,73
|283.896.580
|% 0,00
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|17:28
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,6567
|7,6622
|% 0,39
|
|Euro
|8,9698
|8,9790
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,7423
|9,7911
|% -0,13
|
|Frank
|8,3061
|8,3561
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0344
|2,0446
|% 0,26
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|17:28
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.914
|1.915
|2,09
|
|Altın Gr.
|470
|471
|1,05
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|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.110
|3.187
|22,14
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|10,71
|
|Çeyrek
|754
|771
|5,36
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|Gümüş.Ons
|24,53
|24,56
|-0,19
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|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,08
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|B. Petrol
|41,66
|41,66
|0,22
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