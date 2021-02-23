***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
23.02.2021 15:05
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,
1- Şirketimize Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2021 yılı sonunda dolması nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Şirketin Sermayesi' başlıklı 7. maddesinde belirlenmiş olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Şirketin Sermayesi' başlıklı 7. maddesinin ekteki tadil tasarısı doğrultusunda tadil edilmesine ve bu hususta izin alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.18.1) sayılı ‘Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği' uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ,
2- Kayıtlı sermaye tavanı izninin uzatılmasına ve Esas Sözleşme tadil tasarısına ilişkin gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
3- İşbu tadil kararının Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile ekli tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulmasına kara verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911818
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BIST En Aktif Hisseler15:23
|SAYAS
|19,27
|54.114.724
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,71
|61.413.282
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,39
|47.010.393
|% 9,98
|
|SEKFK
|12,56
|96.193.574
|% 9,98
|
|YAPRK
|131,40
|5.135.181
|% 9,87
|
|GLBMD
|7,92
|18.294.864
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|87.503.454
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|SODSN
|41,80
|640.480
|% -9,99
|
|PETKM
|5,57
|2.386.791.445
|% 8,79
|
|SASA
|36,32
|1.779.190.707
|% -9,97
|
|GUBRF
|81,75
|1.442.872.281
|% 4,34
|
|THYAO
|12,75
|1.365.800.794
|% 0,87
|
|KOZAL
|135,80
|1.295.200.193
|% -1,95
|
|PETKM
|5,57
|2.386.791.445
|% 8,79
|
|IHLAS
|0,99
|357.006.674
|% -9,17
|
|EKGYO
|2,36
|771.784.682
|% -2,88
|
|SKBNK
|1,44
|371.205.817
|% -2,70
|
|TSKB
|1,78
|455.696.545
|% 0,00
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0401
|7,0434
|% 0,32
|
|Euro
|8,5579
|8,5634
|% 0,36
|
|Sterlin
|9,8928
|9,9424
|% 0,56
|
|Frank
|7,7945
|7,8414
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8725
|1,8819
|% 0,37
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|3,69
|
|Altın Gr.
|409
|410
|1,33
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|18,00
|
|Tam
|2.712
|2.780
|17,67
|
|Yarım
|1.311
|1.345
|8,54
|
|Çeyrek
|657
|672
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,02
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,79
|64,79
|0,43
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Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, IHLAS, EKGYO
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15:30XU100
Endeks 1, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 27 altında . İşlem hacmi 25, 918.00 milyon TL de