***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,1-Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14. Maddesinin işbuYönetim Kurulu kararına ekli tadil metni uyarıncatadil edilmesine,2-Esas Sözleşme tadil tasarısına ilişkin gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulmasına,3-İşbu tadil kararının Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmasına ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığının onaylayacağı hali ile ekli tadil tasarısının Genel Kurulun onayına sunulmasına,karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984638BIST