***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
20.12.2021 13:30
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,
1-Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14. Maddesinin işbu
Yönetim Kurulu kararına ekli tadil metni uyarınca
tadil edilmesine,
2-Esas Sözleşme tadil tasarısına ilişkin gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulmasına,
3-İşbu tadil kararının Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmasına ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığının onaylayacağı hali ile ekli tadil tasarısının Genel Kurulun onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984638
BIST
18:051.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
18:0511,2722
En Yüksek
|Değişim
|: -7,53%
|| -0,9177
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
18:0512,8739
En Yüksek
|Değişim
|: -6,98%
|| -0,9662
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
18:05654,91
En Yüksek
|Değişim
|: -7,47%
|| -52,89
|Açılış
|: 654,91
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|359,70
|32.383.177
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.936.555
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.519.894
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|94.191.076
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|31.502.229
|% 9,96
|
|GSDHO
|2,70
|256.291.225
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.749.252
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|17.055.632
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|46.020.402
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|22.107.656
|% -9,98
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|EREGL
|26,38
|2.508.920.753
|% 3,69
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|THYAO
|19,21
|1.868.242.234
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,58
|1.748.188.215
|% 2,87
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|DOHOL
|2,72
|577.352.314
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1959
|11,2990
|% -7,31
|
|Euro
|12,6902
|12,8589
|% -7,09
|
|Sterlin
|15,1028
|15,1786
|% -7,08
|
|Frank
|12,2513
|12,3251
|% -7,32
|
|Riyal
|2,9979
|3,0130
|% -7,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,83
|
|Altın Gr.
|655
|656
|-52,29
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,30
|-0,65
|
|B. Petrol
|76,31
|76,31
|1,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GWIND
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 467, 490 adet işlem
-
17:58TAVHL
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 572, 248 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 187 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 654.00 milyon TL de
-
17:56KRDMB
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 375, 924 adet işlem