***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.02.2022 16:49
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14. maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz T.C. Ticaret Bakanlığının 11.02.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00071829931 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur.
Gerekli onayları tamamlanmış olan esas sözleşme tadil tasarısı, onaylanmış hali ile yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001851
BIST
16:302.042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,58
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
16:3013,6174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0205
|Açılış
|: 13,6230
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
16:3015,5026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0215
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
16:30828,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 10,15
|Açılış
|: 828,64
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,20
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler16:28
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.765.871
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.779.553
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,10
|65.758.001
|% 9,91
|
|ERSU
|6,40
|127.300.569
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.525.745
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.403.456
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,56
|5.493.658.650
|% -0,14
|
|KRDMD
|11,83
|1.702.449.367
|% -0,34
|
|EREGL
|28,52
|1.447.637.980
|% 1,21
|
|TUPRS
|195,50
|1.217.632.509
|% -0,05
|
|GARAN
|11,89
|870.584.257
|% 0,42
|
|THYAO
|29,56
|5.493.658.650
|% -0,14
|
|YKBNK
|4,04
|732.052.745
|% 0,75
|
|KRDMD
|11,83
|1.702.449.367
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,33
|304.667.523
|% -1,27
|
|BUCIM
|1,86
|148.281.497
|% 8,77
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6110
|13,6154
|% 0,14
|
|Euro
|15,4924
|15,5007
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,5033
|18,5961
|% 0,41
|
|Frank
|14,7351
|14,8239
|% 0,27
|
|Riyal
|3,6209
|3,6391
|% 0,24
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|20,21
|
|Altın Gr.
|828
|828
|9,63
|
|Cumhuriyet
|5.495
|5.578
|83,00
|
|Tam
|5.471
|5.608
|84,80
|
|Yarım
|2.644
|2.713
|41,02
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,51
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,40
|0,05
|
|B. Petrol
|94,31
|94,31
|-0,50
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:42KONKA
Yüzde 6.14 oranında artışla 9.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 922, 083 adet işlem
-
16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 38 artarak (% 0.15 ) 2, 272
-
16:41XU100
Endeks 2, 043 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 24, 642.00 milyon TL de
-
16:41BUCIM
Yüzde 8.77 oranında artışla 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 713, 736 adet işlem
-
16:40PKENT
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 640.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 381 adet işlem