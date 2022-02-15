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***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

15.02.2022 16:49
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14. maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz T.C. Ticaret Bakanlığının 11.02.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00071829931 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur.
Gerekli onayları tamamlanmış olan esas sözleşme tadil tasarısı, onaylanmış hali ile yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001851


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