***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14. maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz T.C. Ticaret Bakanlığının 11.02.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00071829931 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur.Gerekli onayları tamamlanmış olan esas sözleşme tadil tasarısı, onaylanmış hali ile yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001851BIST