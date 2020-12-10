***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme
10.12.2020 15:56
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. güncel esas sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7-8-16-29-33 02/12/2020 04/12/2020 10217
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892643
BIST
16:011.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 12,04
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.350
16:017,8649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0405
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8776
En Düşük
7,8188
16:019,5356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0835
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5481
En Düşük
9,4454
16:01464,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,30
|Açılış
|: 464,46
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
465,50
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler16:01
|EUKYO
|4,07
|3.335.769
|% 10,00
|
|BERA
|19,87
|86.642.188
|% 9,96
|
|SNPAM
|25,42
|10.549.502
|% 9,95
|
|KRVGD
|14,47
|93.122.003
|% 9,95
|
|PAMEL
|27,62
|741.478
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|350.956
|% -9,97
|
|SELEC
|16,61
|767.148.467
|% -7,62
|
|SUMAS
|35,22
|246.162
|% -7,61
|
|ITTFH
|2,63
|424.346.574
|% -5,73
|
|ADESE
|2,86
|92.006.509
|% -5,30
|
|ODAS
|3,97
|1.813.324.060
|% 7,30
|
|SELEC
|16,61
|767.148.467
|% -7,62
|
|TKFEN
|16,02
|523.299.618
|% 1,71
|
|ITTFH
|2,63
|424.346.574
|% -5,73
|
|VAKBN
|4,57
|417.818.102
|% 0,44
|
|ODAS
|3,97
|1.813.324.060
|% 7,30
|
|ITTFH
|2,63
|424.346.574
|% -5,73
|
|EKGYO
|2,06
|151.842.909
|% 0,49
|
|CEMAS
|2,39
|176.190.590
|% 0,84
|
|ALBRK
|1,72
|117.922.183
|% 1,78
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8598
|7,8649
|% 0,52
|
|Euro
|9,5299
|9,5356
|% 0,88
|
|Sterlin
|10,4272
|10,4795
|% -0,16
|
|Frank
|8,8235
|8,8766
|% 0,78
|
|Riyal
|2,0908
|2,1013
|% 0,61
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-3,27
|
|Altın Gr.
|465
|465
|2,62
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-15,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|-11,48
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-5,56
|
|Çeyrek
|743
|760
|-2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,04
|
|B. Petrol
|49,50
|49,50
|0,64
|