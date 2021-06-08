***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme
08.06.2021 13:44
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. güncel esas sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 04/06/2021 04/06/2021 10342
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941009
BIST
13:571.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,19
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.443
13:578,5948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0178
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
13:5710,4795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0253
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
13:57524,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,80
|Açılış
|: 524,14
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler13:57
|RODRG
|18,82
|3.797.067
|% 9,99
|
|ATATP
|31,94
|9.904.370
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|24.650.346
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|3.843.826
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|119.465
|% 9,24
|
|YAYLA
|3,81
|12.501.443
|% -9,93
|
|MMCAS
|6,82
|328.099
|% -7,84
|
|MERIT
|202,00
|747.225
|% -7,76
|
|METUR
|20,88
|15.788.375
|% -7,20
|
|NTHOL
|5,10
|107.993.649
|% -7,10
|
|KOZAL
|127,20
|623.151.703
|% 1,52
|
|GARAN
|8,26
|586.949.475
|% -0,36
|
|THYAO
|14,29
|569.256.094
|% 0,07
|
|SASA
|34,52
|408.347.204
|% 2,19
|
|SISE
|8,19
|359.923.768
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,24
|248.119.817
|% 0,00
|
|GARAN
|8,26
|586.949.475
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,99
|103.716.983
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,18
|53.094.945
|% -0,84
|
|SISE
|8,19
|359.923.768
|% 0,00
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5939
|8,5948
|% -0,21
|
|Euro
|10,4757
|10,4795
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,1316
|12,1924
|% -0,34
|
|Frank
|9,5630
|9,6206
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2877
|2,2992
|% -0,08
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-4,69
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.515
|-3,00
|
|Tam
|3.450
|3.537
|-2,40
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|-1,16
|
|Çeyrek
|836
|856
|-0,58
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,72
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,92
|70,92
|-0,55
|