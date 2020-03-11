***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2019AçıklamalarSayfa 13'te yer alan Konsolide Finansal Göstergeler başlıklı tablonun 2019 yılına ilişkin Net Kar / (Zarar) satırındaki tutarda sehven yapılan yanlışlık düzeltilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827178BIST