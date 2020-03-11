***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
11.03.2020 18:13
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2019
Açıklamalar
Sayfa 13'te yer alan Konsolide Finansal Göstergeler başlıklı tablonun 2019 yılına ilişkin Net Kar / (Zarar) satırındaki tutarda sehven yapılan yanlışlık düzeltilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827178
BIST
18:05100.966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -96,24
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
18:056,1951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0386
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
18:056,9862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0386
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
18:05328,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,57
|Açılış
|: 328,15
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|137.168.218
|% 20,00
|
|ECZYT
|11,02
|137.688.197
|% 19,91
|
|CRFSA
|7,11
|108.036.496
|% 19,90
|
|DEVA
|9,94
|158.686.414
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|230.942.592
|% 19,82
|
|ISKUR
|298.999,90
|899.500
|% -21,32
|
|OYAYO
|4,78
|783.480
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|16.104.141
|% -14,94
|
|OZBAL
|1,55
|2.704.741
|% -14,84
|
|BRKSN
|2,95
|2.732.645
|% -14,74
|
|ASELS
|26,16
|1.153.013.832
|% 1,00
|
|THYAO
|9,61
|968.039.020
|% -3,61
|
|GARAN
|9,58
|566.682.027
|% 2,46
|
|TSPOR
|4,30
|352.097.197
|% -9,85
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% -6,40
|
|IHLGM
|1,12
|224.133.412
|% -5,88
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% -6,40
|
|CEMAS
|0,92
|164.195.189
|% -8,00
|
|EKGYO
|1,24
|174.558.626
|% -3,13
|
|ADESE
|1,32
|167.156.712
|% 5,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9559
|7,9958
|% 0,36
|
|Frank
|6,5681
|6,6076
|% 0,68
|
|Riyal
|1,6466
|1,6549
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|-1,18
|
|Altın Gr.
|328
|329
|1,96
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,90
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|36,22
|36,22
|-1,00
|