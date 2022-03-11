***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2021-31/12/2021 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009605BIST