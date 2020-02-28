***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 1.823.208.667 2.216.107.988Satışların Maliyeti21 -1.645.368.926 -2.158.568.675TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)177.839.741 57.539.313BRÜT KAR (ZARAR)177.839.741 57.539.313Genel Yönetim Giderleri22 -61.014.789 -58.457.476Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 28.769.383 54.180.912Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -56.329.727 -98.758.480ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)89.264.608 -45.495.731Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 76.341 173.753Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -130.291 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)89.210.658 -45.321.978Finansman Gelirleri26 19.252.296 45.949.755Finansman Giderleri26 -938.990.032 -1.557.042.128SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-830.527.078 -1.556.414.351Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri89.853.805 17.801Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -113.408 -3.412.544Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 89.967.213 3.430.345SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-740.673.273 -1.556.396.550DÖNEM KARI (ZARARI)-740.673.273 -1.556.396.550Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-740.673.273 -1.556.396.550Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına (kayıp)/kazanç (1.000 adet) 27 -1,01600000 -2,13400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI350.563.342 99.437.490Dönem Karı (Zararı)-740.673.273 -1.556.396.550Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.040.752.688 1.719.153.830Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 256.364.940 258.745.997Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13.651.896 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.737.368 3.734.766Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 6.929.669 2.837.538Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 13.178.428 1.982.286Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 1.629.271 -1.085.058Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler523.508.719 301.622.716Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler312.155.679 1.161.443.003Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.117.070 -6.208.749Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler3.117.070 -6.208.749Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -89.853.805 -17.801Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 70.821 -166.102İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler56.001.781 -59.667.456Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler87.535.953 -72.782.810İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.595.455 13.531.894İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)96.131.408 -86.314.704Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.429.654 -4.973.111İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-727.320 -602.800İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.156.974 -4.370.311Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)1.087.184 4.135.190Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.895.785 -621.935Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-20.278.355 -2.850.796Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-96.356.582 52.716.886İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.448.814 15.097.568İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-101.805.396 37.619.318Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)231.188 -354.180Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.520.670 572.061İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.520.670 572.061Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.029.524 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler73.698.330 -35.508.761Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)73.698.330 -35.508.761Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları356.081.196 103.089.824Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.397.302 -1.506.399Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.120.552 -2.145.935YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.702.828 -9.993.872Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri85.721 166.975Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.788.549 -10.160.847Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -22.523.147 -9.891.978Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -265.402 -268.869FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-271.644.986 -117.343.778Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.170.109.329 382.009.533Kredilerden Nakit Girişleri4 5.170.109.329 382.009.533Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -4.811.712.545 -305.536.734Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -10.652.347 -5.950.302Ödenen Faiz4 -622.485.808 -189.675.093Alınan Faiz15.748.100 3.787.786Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-12.651.715 -1.978.968YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)56.215.528 -27.900.160NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)56.215.528 -27.900.160DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 16.270.551 44.170.711DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 72.486.079 16.270.551Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 88.187.054 19.319.811Ticari Alacaklar72.138.699 172.518.893İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,28 4.966.185 7.704.996İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 67.172.514 164.813.897Diğer Alacaklar5.239.483 13.753.685İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.239.483 13.753.685Türev Araçlar17 283.082 24.345Stoklar10 817.302 674.399Peşin Ödenmiş Giderler9 23.090.079 13.571.389Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 2.434.194 534.121Diğer Dönen Varlıklar11 50.460.113 105.060.349ARA TOPLAM242.650.006 325.456.992Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar1.100.000 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR243.750.006 325.456.992DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar12 100.000 100.000Diğer Alacaklar3.116.517 939.624İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,28 1.330.120 602.800İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.786.397 336.824Stoklar10 20.522.180 18.769.298Maddi Duran Varlıklar13 6.459.869.993 5.227.937.915Kullanım Hakkı Varlıkları15 23.052.532 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 108.555.151 110.933.961Peşin Ödenmiş Giderler9 10.686.281 590.860Ertelenmiş Vergi Varlığı20 4.420.521 741.959Diğer Duran Varlıklar11 0 19.098.093TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.630.323.175 5.379.111.710TOPLAM VARLIKLAR6.874.073.181 5.704.568.702KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 6.112.169 236.637.968Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları176.148.232 880.492.258İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları176.148.232 880.492.258Banka Kredileri4 166.380.043 873.780.809Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 9.768.189 6.711.449Ticari Borçlar229.566.931 313.211.446İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,28 32.393.820 26.945.006İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 197.173.111 286.266.440Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 812.190 581.002Diğer Borçlar8.862.311 2.341.912İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.862.311 2.341.912Türev Araçlar17 7.917.962 12.919.531Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.029.524 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 0 107.071Kısa Vadeli Karşılıklar38.470.280 21.678.205Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 5.324.376 3.340.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 33.145.904 18.338.205ARA TOPLAM468.919.599 1.467.969.393TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER468.919.599 1.467.969.393UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.916.307.367 3.394.757.187İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.916.307.367 3.394.757.187Banka Kredileri4 4.834.099.972 3.333.605.645Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 82.207.395 61.151.542Ticari Borçlar176.736.132 177.807.845İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 176.736.132 177.807.845Diğer Borçlar16.595 16.324İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 16.595 16.324Türev Araçlar17 26.746.806 17.282.246Uzun Vadeli Karşılıklar6.375.802 4.331.412Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 6.375.802 4.331.412Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 317.803.371 181.839.302TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.443.986.073 3.776.034.316TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.912.905.672 5.244.003.709ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar961.167.509 460.564.993Ödenmiş Sermaye19 729.164.000 729.164.000Sermaye Düzeltme Farkları19 101.988.910 101.988.910Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.220.043 50.220.043Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.633.902.869 2.547.891.332Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.633.902.869 2.547.891.332Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 3.635.344.991 2.548.936.335Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.442.122 -1.045.003Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.408.118 -11.891.988Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-9.408.118 -11.891.988Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-9.408.118 -11.891.988Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.053.172 12.053.172Yasal Yedekler19 12.053.172 12.053.172Diğer Yedekler-4.322.722 -4.322.722Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.811.757.372 -1.408.141.204Net Dönem Karı veya Zararı-740.673.273 -1.556.396.550TOPLAM ÖZKAYNAKLAR961.167.509 460.564.993TOPLAM KAYNAKLAR6.874.073.181 5.704.568.702Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.563.734.558 -1.349.827 -15.159.903 12.053.172 -4.322.722 -1.060.697.942 -507.197.153 1.868.433.136 1.868.433.136Diğer Düzeltmeler-159.753.891 159.753.891Transferler-507.197.153 507.197.153Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)144.955.668 304.824 3.267.915 -1.556.396.550 -1.407.868.143 -1.407.868.143Dönem Sonu Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.548.936.335 -1.045.003 -11.891.988 12.053.172 -4.322.722 -1.408.141.204 -1.556.396.550 460.564.993 460.564.993Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.548.936.335 -1.045.003 -11.891.988 12.053.172 -4.322.722 -1.408.141.204 -1.556.396.550 460.564.993 460.564.993Diğer Düzeltmeler-152.780.382 152.780.382Transferler-1.556.396.550 1.556.396.550Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.239.189.038 -397.119 2.483.870 -740.673.273 500.602.516 500.602.516Dönem Sonu Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.635.344.991 -1.442.122 -9.408.118 12.053.172 -4.322.722 -2.811.757.372 -740.673.273 961.167.509 961.167.509Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-740.673.273 -1.556.396.550DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.238.791.919 145.260.492Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13,20 1.460.920.067 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -496.399 381.030Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-221.631.749 144.879.462Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 99.280 -76.206Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi20 -221.731.029 144.955.668Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.483.870 3.267.915Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.104.841 4.084.776Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)3.104.841 4.084.776Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-620.971 -816.861Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi20 -620.971 -816.861DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.241.275.789 148.528.407TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)500.602.516 -1.407.868.143Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları500.602.516 -1.407.868.143http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823057BIST