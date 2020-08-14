***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
14.08.2020 18:47
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 1.012.772.171 895.998.547 439.676.236 429.756.479
Satışların Maliyeti
11 -868.950.026 -672.267.948 -343.974.433 -314.155.270
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
143.822.145 223.730.599 95.701.803 115.601.209
BRÜT KAR (ZARAR)
143.822.145 223.730.599 95.701.803 115.601.209
Genel Yönetim Giderleri
11 -30.190.980 -27.204.548 -15.136.660 -12.697.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 18.483.427 15.262.420 9.631.114 10.092.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -31.232.525 -27.277.739 -10.403.170 -13.618.081
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
100.882.067 184.510.732 79.793.087 99.378.306
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 182 17.020 0 16.871
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 0 -130.291 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
100.882.249 184.397.461 79.793.087 99.395.177
Finansman Gelirleri
14 7.714.066 12.489.251 686.660 -217.339
Finansman Giderleri
14 -730.353.111 -619.454.815 -300.790.205 -231.200.908
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-621.756.796 -422.568.103 -220.310.458 -132.023.070
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
110.579.346 47.084.663 45.010.421 15.937.628
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 0 -124.507 0 -73.526
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 110.579.346 47.209.170 45.010.421 16.011.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-511.177.450 -375.483.440 -175.300.037 -116.085.442
DÖNEM KARI (ZARARI)
-511.177.450 -375.483.440 -175.300.037 -116.085.442
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-511.177.450 -375.483.440 -175.300.037 -116.085.442
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kayıp(1.000 adet) -0,70100000 -0,51500000 -2,40000000 -1,59000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
193.588.481 354.301.210
Dönem Karı (Zararı)
-511.177.450 -375.483.440
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
777.529.131 682.706.433
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 160.484.633 130.551.745
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.893.551 4.599.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.711.807 2.254.292
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 800.847 202.271
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 380.897 2.143.371
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
262.035.846 206.556.491
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
432.027.110 372.390.061
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
28.667.519 15.562.723
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28.667.519 15.562.723
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -110.579.346 -47.084.663
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-182 130.142
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -182 130.142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-69.342.914 50.861.474
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.740.459 38.040.952
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.688.182 523.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.052.277 37.517.570
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.047.116 -2.028.836
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.378.080 -707.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.330.964 -1.321.496
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.741.518 -1.409.562
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9.468.526 -7.167.885
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.022.761 -37.796.798
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.533.875 -19.765.055
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-58.488.886 -18.031.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
117.646 698.315
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.297.216 -481.686
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.297.216 -481.686
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-7.963.149 -1.720.894
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)