***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 1.012.772.171 895.998.547 439.676.236 429.756.479Satışların Maliyeti11 -868.950.026 -672.267.948 -343.974.433 -314.155.270TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)143.822.145 223.730.599 95.701.803 115.601.209BRÜT KAR (ZARAR)143.822.145 223.730.599 95.701.803 115.601.209Genel Yönetim Giderleri11 -30.190.980 -27.204.548 -15.136.660 -12.697.100Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 18.483.427 15.262.420 9.631.114 10.092.278Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -31.232.525 -27.277.739 -10.403.170 -13.618.081ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)100.882.067 184.510.732 79.793.087 99.378.306Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 182 17.020 0 16.871Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 0 -130.291 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)100.882.249 184.397.461 79.793.087 99.395.177Finansman Gelirleri14 7.714.066 12.489.251 686.660 -217.339Finansman Giderleri14 -730.353.111 -619.454.815 -300.790.205 -231.200.908SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-621.756.796 -422.568.103 -220.310.458 -132.023.070Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri110.579.346 47.084.663 45.010.421 15.937.628Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 0 -124.507 0 -73.526Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 110.579.346 47.209.170 45.010.421 16.011.154SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-511.177.450 -375.483.440 -175.300.037 -116.085.442DÖNEM KARI (ZARARI)-511.177.450 -375.483.440 -175.300.037 -116.085.442Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-511.177.450 -375.483.440 -175.300.037 -116.085.442Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kayıp(1.000 adet) -0,70100000 -0,51500000 -2,40000000 -1,59000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI193.588.481 354.301.210Dönem Karı (Zararı)-511.177.450 -375.483.440Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler777.529.131 682.706.433Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 160.484.633 130.551.745Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.893.551 4.599.934Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.711.807 2.254.292Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 800.847 202.271Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6 380.897 2.143.371Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler262.035.846 206.556.491Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler432.027.110 372.390.061Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler28.667.519 15.562.723Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler28.667.519 15.562.723Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 -110.579.346 -47.084.663Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-182 130.142Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13 -182 130.142İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-69.342.914 50.861.474Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-33.740.459 38.040.952İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.688.182 523.382İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.052.277 37.517.570Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.047.116 -2.028.836İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.378.080 -707.340İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.330.964 -1.321.496Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.741.518 -1.409.562Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9.468.526 -7.167.885Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-65.022.761 -37.796.798İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.533.875 -19.765.055İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-58.488.886 -18.031.743Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)117.646 698.315Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.297.216 -481.686İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.297.216 -481.686Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-7.963.149 -1.720.894Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)