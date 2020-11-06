***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 1.567.878.422 1.382.717.425 555.106.251 486.718.878Satışların Maliyeti10 -1.404.471.115 -1.180.489.200 -535.521.089 -508.221.252TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)163.407.307 202.228.225 19.585.162 -21.502.374BRÜT KAR (ZARAR)163.407.307 202.228.225 19.585.162 -21.502.374Genel Yönetim Giderleri-44.952.136 -42.906.945 -14.761.156 -15.702.397Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 30.001.680 18.691.167 11.518.253 3.428.747Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -44.638.923 -23.238.091 -13.406.398 4.039.648ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)103.817.928 154.774.356 2.935.861 -29.736.376Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 18.513 17.020 18.331 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 0 -130.291 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)103.836.441 154.661.085 2.954.192 -29.736.376Finansman Gelirleri14 19.802.277 15.373.616 12.088.211 2.884.365Finansman Giderleri14 -1.355.274.522 -663.235.137 -624.921.411 -43.780.322SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.231.635.804 -493.200.436 -609.879.008 -70.632.333Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri141.870.018 56.313.206 31.290.672 9.228.543Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 0 -141.808 0 -17.301Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 141.870.018 56.455.014 31.290.672 9.245.844SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.089.765.786 -436.887.230 -578.588.336 -61.403.790DÖNEM KARI (ZARARI)-1.089.765.786 -436.887.230 -578.588.336 -61.403.790Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.089.765.786 -436.887.230 -578.588.336 -61.403.790Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına(kayıp)/kazanç (1.000) adet -1,49500000 -0,59900000 -0,79300000 -0,08400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI301.164.990 402.344.994Dönem Karı (Zararı)-1.089.765.786 -436.887.230Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.435.874.768 745.090.860Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 226.436.061 194.706.617Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.230.562 6.619.370Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.341.953 3.915.320Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 827.372 505.502Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6 1.061.237 2.198.548Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler412.436.927 282.667.388Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler894.760.109 293.233.780Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler36.881.127 24.046.769Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler36.881.127 24.046.769Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 -141.870.018 -56.313.206Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler13 0 130.142İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-40.784.103 99.242.304Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.239.821 76.130.478İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.445.727 -789.411İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.794.094 76.919.889Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.079.793 8.142.088İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.797.980 -633.920İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.718.187 8.776.008Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.677.076 -1.338.836Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13.080.910 -3.259.723Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-58.175.682 -47.304.290İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-10.751.945 -17.641.602İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-47.423.737 -29.662.688Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)75.066 213.345Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.606.145 -474.924İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.606.145 -474.924Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-7.955.190 -1.720.894Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)490.718 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.090.620 68.855.060Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)38.090.620 68.855.060Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları305.324.879 407.445.934Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.781.723 -3.328.795Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.621.834 -1.772.145YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.194.916 -10.818.495Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri28.194 26.400Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri28.194 26.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.223.110 -10.844.895Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -15.147.322 -10.636.197Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -75.788 -208.698FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-151.358.611 -277.573.408Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.218.714 223.450.000Kredilerden Nakit Girişleri3 -2.218.714 223.450.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3 -3.893.455 -475.265.750Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3 -11.636.430 -9.808.229Ödenen Faiz3 -103.067.403 -18.997.890Alınan Faiz5.371.331 13.556.167Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-35.913.940 -10.507.706YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)134.611.463 113.953.091NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)134.611.463 113.953.091DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ72.486.079 16.270.551DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ207.097.542 130.223.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri258.712.458 88.187.054Ticari Alacaklar93.378.520 72.138.699İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15 13.411.912 4.966.185İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar79.966.608 67.172.514Diğer Alacaklar3.124.085 5.239.483İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.124.085 5.239.483Türev Araçlar7 3.164.842 283.082Stoklar5.228.017 817.302Peşin Ödenmiş Giderler18.800.827 23.090.079Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 812.360 2.434.194Diğer Dönen Varlıklar12.369.498 50.460.113ARA TOPLAM395.590.607 242.650.006Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar1.100.000 1.100.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR396.690.607 243.750.006DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar100.000 100.000Diğer Alacaklar10.311.708 3.116.517İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar15 9.128.100 1.330.120İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.183.608 1.786.397Stoklar18.788.541 20.522.180Maddi Duran Varlıklar4 6.252.892.376 6.459.869.993Kullanım Hakkı Varlıkları29.038.233 23.052.532Maddi Olmayan Duran Varlıklar5 106.594.656 108.555.151Peşin Ödenmiş Giderler1.298.772 10.686.281Ertelenmiş Vergi Varlığı9 2.058.624 4.420.521TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.421.082.910 6.630.323.175TOPLAM VARLIKLAR6.817.773.517 6.874.073.181KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3 0 6.112.169Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları257.594.440 176.148.232İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları257.594.440 176.148.232Banka Kredileri3 245.508.288 166.380.043Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 12.086.152 9.768.189Ticari Borçlar220.957.963 229.566.931İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15 21.641.875 32.393.820İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar199.316.088 197.173.111Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar887.256 812.190Diğer Borçlar11.467.708 8.862.311İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11.467.708 8.862.311Türev Araçlar7 19.523.554 7.917.962Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.520.242 1.029.524Kısa Vadeli Karşılıklar39.175.319 38.470.280Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.140.806 5.324.376Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar6 35.034.513 33.145.904ARA TOPLAM551.126.482 468.919.599TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER551.126.482 468.919.599UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.016.040.423 4.916.307.367İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.016.040.423 4.916.307.367Banka Kredileri3 5.913.995.309 4.834.099.972Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 102.045.114 82.207.395Ticari Borçlar149.216.812 176.736.132İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar149.216.812 176.736.132Diğer Borçlar17.343 16.595İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.343 16.595Türev Araçlar7 46.948.918 26.746.806Uzun Vadeli Karşılıklar7.485.011 6.375.802Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.485.011 6.375.802Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9 203.429.183 317.803.371TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.423.137.690 5.443.986.073TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.974.264.172 5.912.905.672ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-156.490.655 961.167.509Ödenmiş Sermaye8 729.164.000 729.164.000Sermaye Düzeltme Farkları8 101.988.910 101.988.910Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.220.043 50.220.043Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.453.512.570 3.633.902.869Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.453.512.570 3.633.902.869Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.455.247.018 3.635.344.991Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.734.448 -1.442.122Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.543.510 -9.408.118Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-7.543.510 -9.408.118Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-7.543.510 -9.408.118Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.053.172 12.053.172Yasal Yedekler8 12.053.172 12.053.172Diğer Yedekler-4.322.722 -4.322.722Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-3.401.797.332 -2.811.757.372Net Dönem Karı veya Zararı-1.089.765.786 -740.673.273TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-156.490.655 961.167.509TOPLAM KAYNAKLAR6.817.773.517 6.874.073.181Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.548.936.335 -1.045.003 -11.891.988 12.053.172 -4.322.722 -1.408.141.204 -1.556.396.550 460.564.993 460.564.993Diğer Düzeltmeler-117.380.642 117.380.642Transferler-1.556.396.550 1.556.396.550 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.832.382 -18.193 1.857.797 -436.887.230 -423.215.244 -423.215.244Dönem Karı (Zararı)-436.887.230 -436.887.230 -436.887.230Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11.832.382 -18.193 1.857.797 13.671.986 13.671.986Dönem Sonu Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.443.388.075 -1.063.196 -10.034.191 12.053.172 -4.322.722 -2.847.157.112 -436.887.230 37.349.749 37.349.749Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.635.344.991 -1.442.122 -9.408.118 12.053.172 -4.322.722 -2.811.757.372 -740.673.273 961.167.509 961.167.509Diğer Düzeltmeler-150.633.313 150.633.313Transferler-740.673.273 740.673.273 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-29.464.660 -292.326 1.864.608 -1.089.765.786 -1.117.658.164 -1.117.658.164Dönem Karı (Zararı)-1.089.765.786 -1.089.765.786 -1.089.765.786Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-29.464.660 -292.326 1.864.608 -27.892.378 -27.892.378Dönem Sonu Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.455.247.018 -1.734.448 -7.543.510 12.053.172 -4.322.722 -3.401.797.332 -1.089.765.786 -156.490.655 -156.490.655Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.089.765.786 -436.887.230 -578.588.336 -61.403.790DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-29.756.986 11.814.189 -29.098.467 268.479Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-365.408 -22.741 458.271 335.599Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-29.391.578 11.836.930 -29.556.738 -67.120Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-29.464.660 11.832.382 -29.465.084 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi73.082 4.548 -91.654 -67.120Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.864.608 1.857.797 626.067 626.068Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.330.760 2.322.251 782.585 782.590Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)2.330.760 2.322.251 782.585 782.590Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-466.152 -464.454 -156.518 -156.522Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-466.152 -464.454 -156.518 -156.522DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-27.892.378 13.671.986 -28.472.400 894.547TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.117.658.164 -423.215.244 -607.060.736 -60.509.243Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.117.658.164 -423.215.244 -607.060.736 -60.509.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886828BIST