***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 2.187.508.497 1.823.208.667Satışların Maliyeti21 -1.989.220.429 -1.645.368.926TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)198.288.068 177.839.741BRÜT KAR (ZARAR)198.288.068 177.839.741Genel Yönetim Giderleri22 -68.774.210 -61.014.789Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 41.612.709 28.769.383Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -54.995.135 -56.329.727ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)116.131.432 89.264.608Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 2.102.949 76.341Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 0 -130.291FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)118.234.381 89.210.658Finansman Gelirleri26 21.339.758 19.252.296Finansman Giderleri26 -1.301.464.487 -938.990.032SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.161.890.348 -830.527.078Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri77.093.890 89.853.805Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 -113.408Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 77.093.890 89.967.213SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.084.796.458 -740.673.273DÖNEM KARI (ZARARI)-1.084.796.458 -740.673.273Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.084.796.458 -740.673.273Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kayıp (1000 adet) 27 -1,48800000 -1,01600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI371.860.256 350.563.342Dönem Karı (Zararı)-1.084.796.458 -740.673.273Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.507.595.643 1.040.752.688Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 292.399.543 256.364.940Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.452.869 13.651.896Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.916.017 21.737.368Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 9.630.178 6.929.669Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 5.014.637 13.178.428Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 2.271.202 1.629.271Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler567.450.915 523.508.719Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.070.349 -15.748.100Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler577.521.264 539.256.819Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler676.041.303 312.155.679Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler37.039.581 3.117.070Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler37.039.581 3.117.070Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -77.093.890 -89.853.805Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 -2.084.618 70.821Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler379.661 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-46.438.948 56.001.781Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.638.408 87.535.953İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.554.233 -8.595.455İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.084.175 96.131.408Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.056.971 4.429.654İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.677.780 -727.320İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.620.809 5.156.974Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-19.734.843 1.087.184Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.025.519 -1.895.785Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.360.207 -20.278.355Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-30.589.842 -96.356.582İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-10.719.507 5.448.814İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-19.870.335 -101.805.396Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)101.634 231.188Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.035.191 6.520.670İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.035.191 6.520.670Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)438.278 1.029.524İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler32.741.707 73.698.330Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)32.741.707 73.698.330Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları376.360.237 356.081.196Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.886.056 -3.397.302Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.386.075 -2.120.552YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.564.720 -22.702.828Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.057.055 85.721Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.342.114 -22.788.549Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -22.205.641 -22.523.147Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -136.473 -265.402Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri720.339 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-259.308.314 -271.644.986Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.170.109.329Kredilerden Nakit Girişleri4 0 5.170.109.329Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -6.112.169 -4.811.712.545Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -13.143.490 -10.652.347Ödenen Faiz4 -218.964.149 -622.485.808Alınan Faiz10.070.349 15.748.100Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-31.158.855 -12.651.715YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)94.987.222 56.215.528NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)94.987.222 56.215.528DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 72.486.079 16.270.551DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 167.473.301 72.486.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 214.333.131 88.187.054Ticari Alacaklar98.229.976 72.138.699İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,28 15.520.418 4.966.185İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 82.709.558 67.172.514Diğer Alacaklar3.232.068 5.239.483İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.232.068 5.239.483Türev Araçlar17 10.470.084 283.082Stoklar10 5.761.993 817.302Peşin Ödenmiş Giderler9 14.003.586 23.090.079Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 1.048.119 2.434.194Diğer Dönen Varlıklar11 17.718.408 50.460.113ARA TOPLAM364.797.365 242.650.006Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 1.100.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR364.797.365 243.750.006DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar12 100.000 100.000Diğer Alacaklar10.180.903 3.116.517İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,28 9.007.900 1.330.120İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.173.003 1.786.397Stoklar10 18.603.008 20.522.180Maddi Duran Varlıklar13 6.186.528.709 6.459.869.993Kullanım Hakkı Varlıkları15 28.289.732 23.052.532Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 106.026.262 108.555.151Peşin Ödenmiş Giderler9 15.834.030 10.686.281Ertelenmiş Vergi Varlığı20 4.176.768 4.420.521TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.369.739.412 6.630.323.175TOPLAM VARLIKLAR6.734.536.777 6.874.073.181KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 0 6.112.169Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları259.159.753 176.148.232İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları259.159.753 176.148.232Banka Kredileri4 246.601.779 166.380.043Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 12.557.974 9.768.189Ticari Borçlar265.565.541 229.566.931İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,28 21.674.313 32.393.820İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 243.891.228 197.173.111Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 913.824 812.190Diğer Borçlar6.826.559 8.862.311İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 6.826.559 8.862.311Türev Araçlar17 27.472.101 7.917.962Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.467.802 1.029.524Kısa Vadeli Karşılıklar48.415.314 38.470.280Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 7.983.571 5.324.376Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 40.431.743 33.145.904ARA TOPLAM609.820.894 468.919.599TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER609.820.894 468.919.599UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.823.203.679 4.916.307.367İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.823.203.679 4.916.307.367Banka Kredileri4 5.722.328.669 4.834.099.972Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 100.875.010 82.207.395Ticari Borçlar146.319.808 176.736.132İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 146.319.808 176.736.132Diğer Borçlar17.156 16.595İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 17.156 16.595Türev Araçlar17 34.684.408 26.746.806Uzun Vadeli Karşılıklar8.152.977 6.375.802Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 8.152.977