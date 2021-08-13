***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 1.187.556.594 1.012.772.171 573.217.979 439.676. 196.303.505 143.822.145 125.671.096 95.701.803BRÜT KAR (ZARAR)196.303.505 143.822.145 125.671.096 95.701.803Genel Yönetim Giderleri11 -49.017.548 -30.190.980 -30.692.843 -15.136.660Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 89.100.505 18.483.427 55.456.781 9.631.114Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -72.123.776 -31.232.525 -47.935.287 -10.403.170ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)164.262.686 100.882.067 102.499.747 79.793.087Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 25.703 182 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)164.288.389 100.882.249 102.499.747 79.793.087Finansman Gelirleri14 55.708.173 7.714.066 18.815.412 686.660Finansman Giderleri14 -1.021.736.434 -730.353.111 -374.893.046 -300.790.205SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-801.739.872 -621.756.796 -253.577.887 -220.310.458Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri135.453.088 110.579.346 36.758.064 45.010.421Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 135.453.088 110.579.346 36.758.064 45.010.421SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-666.286.784 -511.177.450 -216.819.823 -175.300.037DÖNEM KARI (ZARARI)-666.286.784 -511.177.450 -216.819.823 -175.300.037Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-666.286.784 -511.177.450 -216.819.823 -175.300.037Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kayıp (1.000 adet) -0,91400000 -0,70100000 -2,97000000 -2,40000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI267.080.065 193.588.481Dönem Karı (Zararı)-666.286.784 -511.177.450Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler974.521.790 777.529.131Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 131.587.315 160.484.633Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.713.820 4.893.551Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.318.907 3.711.807Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.285.735 800.847Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6 5.109.178 380.897Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler327.952.304 262.035.846Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-7.488.602 -2.505.397Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler335.440.906 264.541.243Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler657.854.897 432.027.110Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-18.133.458 28.667.519Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-18.133.458 28.667.519Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 -135.453.088 -110.579.346Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -182Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13 0 -182İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-34.039.590 -69.342.914Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.217.951 -33.740.459İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.559.972 -17.688.182İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.657.979 -16.052.277Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.481.199 -4.047.116İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.356.600 -6.378.080İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-124.599 2.330.964Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-538.494 -2.741.518Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-24.455.425 9.468.526Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.888.276 -65.022.761İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)25.655.495 -6.533.875İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-30.543.771 -58.488.886Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)223.836 117.646Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.284.751 -3.297.216İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)34.284.751 -3.297.216Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.655.625 -7.963.149Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-700.800 -902.322İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.921.657 38.785.455Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-15.921.657 38.785.455Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları274.195.416 197.008.767Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-7.737.115 -5.471.728Vergi İadeleri (Ödemeleri)621.764 2.051.442YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-69.646.793 -7.007.167Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.900.509 2.199Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.900.509 2.199Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-73.547.302 -7.009.366Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -72.916.819 -6.973.476Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -630.483 -35.890FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-143.283.861 -67.675.453Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -2.218.714Kredilerden Nakit Girişleri3 0 -2.218.714Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3 -25.819.800 -3.893.455Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3 -7.987.097 -7.312.275Ödenen Faiz3 -128.448.004 -101.791.100Alınan Faiz7.488.602 2.505.397Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11.482.438 45.034.694YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)54.149.411 118.905.861NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)54.149.411 118.905.861DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ167.473.301 72.486.079DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ221.622.712 191.391.940Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri257.000.104 214.333.131Ticari Alacaklar120.447.927 98.229.976İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15 33.080.390 15.520.418İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar87.367.537 82.709.558Diğer Alacaklar1.851.074 3.232.068İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.851.074 3.232.068Türev Araçlar7 56.777.318 10.470.084Stoklar4.831.634 5.761.993Peşin Ödenmiş Giderler28.078.739 14.003.586Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 426.355 1.048.119Diğer Dönen Varlıklar33.640.065 17.718.408ARA TOPLAM503.053.216 364.797.365TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR503.053.216 364.797.365DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar100.000 100.000Diğer Alacaklar13.043.096 10.180.903İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar15 10.364.500 9.007.900İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.678.596 1.173.003Stoklar20.071.861 18.603.008Maddi Duran Varlıklar4 6.126.781.065 6.186.528.709Kullanım Hakkı Varlıkları30.980.024 28.289.732Maddi Olmayan Duran Varlıklar5 105.539.952 106.026.262Peşin Ödenmiş Giderler26.002.093 15.834.030Ertelenmiş Vergi Varlığı9 3.172.087 4.176.768TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.325.690.178 6.369.739.412TOPLAM VARLIKLAR6.828.743.394 6.734.536.777KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları321.056.326 259.159.753İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları321.056.326 259.159.753Banka Kredileri3 306.519.459 246.601.779Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 14.536.867 12.557.974Ticari Borçlar261.841.547 230.443.080İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15 47.329.808 21.674.313İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar214.511.739 208.768.767Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.137.660 913.824Diğer Borçlar43.978.343 41.949.020İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar43.978.343 41.949.020Türev Araçlar7 63.341.049 27.472.101Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)767.002 1.467.802Kısa Vadeli Karşılıklar50.300.379 48.415.314Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.473.723 7.983.571Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar6 46.826.656 40.431.743ARA TOPLAM742.422.306 609.820.894TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER742.422.306 609.820.894UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.558.706.257 5.823.203.679İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.558.706.257 5.823.203.679Banka Kredileri3 6.450.893.265 5.722.328.669Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 107.812.992 100.875.010Diğer Borçlar178.592.392 146.336.964İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar178.592.392 146.336.964Türev Araçlar7 28.644.861 34.684.408Uzun Vadeli Karşılıklar10.054.123 8.152.977Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10.054.123 8.152.977Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9 104.638.211 240.949.948TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.880.635.844 6.253.327.976TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.623.058.150 6.863.148.870ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-794.314.756 -128.612.093Ödenmiş Sermaye8 729.164.000 729.164.000Sermaye Düzeltme Farkları8 101.988.910 101.988.910Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.220.043 50.220.043Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.344.830.542 3.431.694.910Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.344.830.542 3.431.694.910Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.347.474.067 3.433.690.830Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.643.525 -1.995.920Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.685.709 -6.917.435Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-5.685.709 -6.917.435Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-5.685.709 -6.917.435Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.053.172 12.053.172Yasal Yedekler8 12.053.172 12.053.172Diğer Yedekler-4.322.722 -4.322.722Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.356.276.208 -3.357.696.513Net Dönem Karı veya Zararı-666.286.784 -1.084.796.458TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-794.314.756 -128.612.093TOPLAM KAYNAKLAR6.828.743.394 6.734.536.777Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.635.344.991 -1.442.122 -9.408.118 12.053.172 -4.322.722 -2.811.757.372 -740.673.273 961.167.509 961.167.509Diğer Düzeltmeler-107.460.488 107.460.488 0Transferler-740.673.273 740.673.273 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)424 -432.856 1.238.541 -511.177.450 -510.371.341 -510.371.341Dönem Karı (Zararı)-511.177.450 -511.177.450Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)424 -432.856 1.238.541 806.109 806.109Dönem Sonu Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.527.884.927 -1.874.978 -8.169.577 12.053.172 -4.322.722 -3.444.970.157 -511.177.450 450.796.168 450.796.168Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.433.690.830 -1.995.920 -6.917.435 12.053.172 -4.322.722 -3.357.696.513 -1.084.796.458 -128.612.093 -128.612.093Diğer Düzeltmeler-86.216.763 86.216.763 0Transferler-1.084.796.458 1.084.796.458 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-647.605 1.231.726 -666.286.784 -665.702.663 -665.702.663Dönem Karı (Zararı)-666.286.784 -666.286.784Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-647.605 1.231.726 584.121 584.121Dönem Sonu Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.347.474.067 -2.643.525 -5.685.709 12.053.172 -4.322.722 -4.356.276.208 -666.286.784 -794.314.756 -794.314.756Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-666.286.784 -511.177.450 -216.819.823 -175.300.037DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-647.605 -432.432 193.651 -99.433Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-809.506 -541.070 242.064 -156.277Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler161.901 108.638 -48.413 56.844Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 424 0 25.589Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi161.901 108.214 -48.413 31.255Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.231.726 1.238.541 619.265 619.267Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.539.661 1.548.175 774.080 774.084Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)1.539.661 1.548.175 774.080 774.084Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-307.935 -309.634 -154.815 -154.817Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-307.935 -309.634 -154.815 -154.817DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)584.121 806.109 812.916 519.834TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-665.702.663 -510.371.341 -216.006.907 -174.780.203Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-665.702.663 -510.371.341 -216.006.907 -174.780.203http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958086BIST