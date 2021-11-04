***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 2.304.860.803 1.567.878.422 1.117.304.209 555.106.251Satışların Maliyeti11 -1.920.260.682 -1.404.471.115 -929.007.593 -535.521.089TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)384.600.121 163.407.307 188.296.616 19.585.162BRÜT KAR (ZARAR)384.600.121 163.407.307 188.296.616 19.585.162Genel Yönetim Giderleri11 -65.723.933 -44.952.136 -16.706.385 -14.761.156Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 216.521.539 30.001.680 127.421.034 11.518.253Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -195.924.608 -44.638.923 -123.800.832 -13.406.398ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)339.473.119 103.817.928 175.210.433 2.935.861Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 25.703 18.513 0 18.331Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 -52.016 0 -52.016 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)339.446.806 103.836.441 175.158.417 2.954.192Finansman Gelirleri14 78.046.977 19.802.277 22.338.804 12.088.211Finansman Giderleri14 -1.275.425.171 -1.355.274.522 -253.688.737 -624.921.411SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-857.931.388 -1.231.635.804 -56.191.516 -609.879.008Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri157.077.917 141.870.018 21.624.829 31.290.672Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 157.077.917 141.870.018 21.624.829 31.290.672SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-700.853.471 -1.089.765.786 -34.566.687 -578.588.336DÖNEM KARI (ZARARI)-700.853.471 -1.089.765.786 -34.566.687 -578.588.336Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-700.853.471 -1.089.765.786 -34.566.687 -578.588.336Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kayıp (1000 adet) -0,96100000 -1,49500000 -0,04700000 -0,79300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI554.463.888 301.164.990Dönem Karı (Zararı)-700.853.471 -1.089.765.786Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-700.853.471 -1.089.765.786Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.258.512.034 1.435.874.768Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 197.658.712 226.436.061Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.455.413 7.230.562Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.393.857 5.341.953Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.952.118 827.372Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6 5.109.438 1.061.237Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler495.654.751 412.436.927Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-15.331.835 -5.371.331Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler510.986.586 417.808.258Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3 722.041.730 894.760.109Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.272.671 36.881.127Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-13.272.671 36.881.127Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 -157.077.917 -141.870.018Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler52.016 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13 52.016İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.778.925 -40.784.103Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-41.179.589 -21.239.821İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.933.025 -8.445.727İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-27.246.564 -12.794.094Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.984.399 -5.079.793İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6.945.200 -7.797.980İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.929.599 2.718.187Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.805.029 -2.677.076Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-24.104.555 13.080.910Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler84.284.728 -58.175.682İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)21.880.804 -10.751.945İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)62.403.924 -47.423.737Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)274.715 75.066Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.721.933 2.606.145İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.721.933 2.606.145Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.655.625 -7.955.190Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.051.200 490.718İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.033.304 38.090.620Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-15.033.304 38.090.620Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları562.437.488 305.324.879Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-8.152.783 -5.781.723Vergi İadeleri (Ödemeleri)179.183 1.621.834YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-86.945.093 -15.194.916Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.867.625 28.194Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.867.625 28.194Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-90.812.718 -15.223.110Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -89.926.835 -15.147.322Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -885.883 -75.788FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-186.132.825 -151.358.611Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.218.714Kredilerden Nakit Girişleri3 -2.218.714Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-25.819.800 -3.893.455Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3 -25.819.800 -3.893.455Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3 -13.635.154 -11.636.430Ödenen Faiz3 -129.943.031 -103.067.403Alınan Faiz15.331.835 5.371.331Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-32.066.675 -35.913.940YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)281.385.970 134.611.463NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)281.385.970 134.611.463DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ167.473.301 72.486.079DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ448.859.271 207.097.542Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri527.785.776 214.333.131Ticari Alacaklar139.409.565 98.229.976İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15 29.453.443 15.520.418İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar109.956.122 82.709.558Diğer Alacaklar1.726.749 3.232.068İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.726.749 3.232.068Türev Araçlar7 152.366.713 10.470.084Stoklar6.128.903 5.761.993Peşin Ödenmiş Giderler26.869.759 14.003.586Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 868.936 1.048.119Diğer Dönen Varlıklar32.751.712 17.718.408ARA TOPLAM887.908.113 364.797.365TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR887.908.113 364.797.365DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar100.000 100.000Diğer Alacaklar13.670.621 10.180.903İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar15 2.062.700 9.007.900İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.607.921 1.173.003Stoklar20.041.127 18.603.008Maddi Duran Varlıklar4 6.079.237.179 6.186.528.709Kullanım Hakkı Varlıkları31.130.844 28.289.732Maddi Olmayan Duran Varlıklar5 105.213.291 106.026.262Peşin Ödenmiş Giderler26.504.976 15.834.030Ertelenmiş Vergi Varlığı9 1.168.790 4.176.768TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.277.066.828 6.369.739.412TOPLAM VARLIKLAR7.164.974.941 6.734.536.777KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları331.948.099 259.159.753İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları331.948.099 259.159.753Banka Kredileri3 317.858.823 246.601.779Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 14.089.276 12.557.974Ticari Borçlar314.727.808 230.443.080İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15 43.555.117 21.674.313İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar271.172.691 208.768.767Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.188.539 913.824Diğer Borçlar51.248.397 41.949.020İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar51.248.397 41.949.020Türev Araçlar7 165.979.220 27.472.101Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)416.602 1.467.802Kısa Vadeli Karşılıklar5.217.590 7.983.571Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.217.590 7.983.571Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 47.493.299 40.431.743ARA TOPLAM918.219.554 609.820.894TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER918.219.554 609.820.894UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.766.455.820 5.823.203.679İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.766.455.820 5.823.203.679Banka Kredileri3 6.663.451.282 5.722.328.669Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 103.004.538 100.875.010Diğer Borçlar190.961.926 146.336.964İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar190.961.926 146.336.964Türev Araçlar7 26.456.872 34.684.408Uzun Vadeli Karşılıklar9.998.982 8.152.977Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9.998.982 8.152.977Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9 81.160.709 240.949.948TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.075.034.309 6.253.327.976TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.993.253.863 6.863.148.870ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-828.278.922 -128.612.093Ödenmiş Sermaye8 729.164.000 729.164.000Sermaye Düzeltme Farkları8 101.988.910 101.988.910Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.220.043 50.220.043Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.301.705.107 3.431.694.910Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.301.705.107 3.431.694.910Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.304.372.186 3.433.690.830Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.667.079 -1.995.920Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.059.634 -6.917.435Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-5.059.634 -6.917.435Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-5.059.634 -6.917.435Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.053.172 12.053.172Yasal Yedekler8 12.053.172 12.053.172Diğer Yedekler-4.322.722 -4.322.722Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.313.174.327 -3.357.696.513Net Dönem Karı veya Zararı-700.853.471 -1.084.796.458TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-828.278.922 -128.612.093TOPLAM KAYNAKLAR7.164.974.941 6.734.536.777Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.635.344.991 -1.442.122 -9.408.118 12.053.172 -4.322.722 -2.811.757.372 -740.673.273 961.167.509Diğer Düzeltmeler-150.633.313 150.633.313Transferler-740.673.273 740.673.273Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-29.464.660 -292.326 1.864.608 -1.089.765.786 -1.117.658.164Dönem Karı (Zararı)-1.089.765.786 -1.089.765.786 -1.089.765.786Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-29.464.660 -292.326 1.864.608 -27.892.378 -27.892.378Dönem Sonu Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.455.247.018 -1.734.448 -7.543.510 12.053.172 -4.322.722 -3.401.797.332 -1.089.765.786 -156.490.655 -156.490.655Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.433.690.830 -1.995.920 -6.917.435 12.053.172 -4.322.722 -3.357.696.513 -1.084.796.458 -128.612.093Diğer Düzeltmeler-129.318.644 129.318.644Transferler-1.084.796.458 1.084.796.458Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-671.159 1.857.801 -700.853.471 -699.666.829Dönem Karı (Zararı)-700.853.471 -700.853.471 -700.853.471Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-671.159 1.857.801 1.186.642 1.186.642Dönem Sonu Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.304.372.186 -2.667.079 -5.059.634 12.053.172 -4.322.722 -4.313.174.327 -700.853.471 -828.278.922 -828.278.922Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-700.853.471 -1.089.765.786 -34.566.687 -578.588.336DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-671.159 -29.756.986 202.533 -29.098.467Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-838.949 -365.408 253.166 458.271Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler167.790 -29.391.578 -50.633 -29.556.738Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 -29.464.660 0 -29.465.084Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi167.790 73.082 -50.633 -91.654Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.857.801 1.864.608 626.075 626.067Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.322.254 2.330.760 782.593 782.585Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)2.322.254 2.330.760 782.593 782.585Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-464.453 -466.152 -156.518 -156.518Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-464.453 -466.152 -156.518 -156.518DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.186.642 -27.892.378 828.608 -28.472.400TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-699.666.829 -1.117.658.164 -33.738.079 -607.060.736Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-699.666.829 -1.117.658.164 -33.738.079 -607.060.736http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974854BIST