***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 3.888.016.532 1.187.556.594 1.672.499.897 573.217.979Satışların Maliyeti11 -3.300.374.965 -991.253.089 -1.519.112.290 -447.546.883TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)587.641.567 196.303.505 153.387.607 125.671.096BRÜT KAR (ZARAR)587.641.567 196.303.505 153.387.607 125.671.096Genel Yönetim Giderleri11 -62.256.246 -49.017.548 -36.660.418 -30.692.843Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 326.926.102 89.100.505 126.131.770 55.456.781Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -284.259.122 -72.123.776 -94.069.923 -47.935.287ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)568.052.301 164.262.686 148.789.036 102.499.747Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 17.991 25.703FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)568.070.292 164.288.389 148.789.036 102.499.747Finansman Gelirleri14 249.800.018 55.708.173 154.430.084 18.815.412Finansman Giderleri14 -2.257.672.974 -1.021.736.434 -1.323.477.962 -374.893.046SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.439.802.664 -801.739.872 -1.020.258.842 -253.577.887Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri223.343.636 135.453.088 166.002.260 36.758.064Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -213.318 0 -213.318 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 223.556.954 135.453.088 166.215.578 36.758.064SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.216.459.028 -666.286.784 -854.256.582 -216.819.823DÖNEM KARI (ZARARI)-1.216.459.028 -666.286.784 -854.256.582 -216.819.823Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.216.459.028 -666.286.784 -854.256.582 -216.819.823Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kayıp (1.000 adet) -1,66800000 -0,91400000 -1,17200000 -0,29700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI804.763.146 267.080.065Dönem Karı (Zararı)-1.216.459.028 -666.286.784Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.251.915.336 974.521.790Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 255.325.838 131.587.315Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.477.350 10.713.820Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.492.560 4.318.907Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.684.173 1.285.735Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.331.037 5.109.178Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler594.877.083 327.952.304Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-15.099.095 -7.488.602Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler609.976.178 335.440.906Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.594.143.733 657.854.897Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler24.434.968 -18.133.458Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24.434.968 -18.133.458Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 -223.343.636 -135.453.088İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-218.441.414 -34.039.590Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-92.009.831 -22.217.951İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-38.375.979 -17.559.972İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-53.633.852 -4.657.979Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.664.510 -1.481.199İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-456.680 -1.356.600İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.207.830 -124.599Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-36.957.493 1.655.625Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.780.355 -538.494Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-114.071.929 -24.455.425Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler187.626.912 -4.888.276İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-16.075.839 25.655.495İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)203.702.751 -30.543.771Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)821.879 223.836Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-40.784.114 34.284.751Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)394.245 -700.800İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-110.016.218 -15.921.657Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-110.016.218 -15.921.657Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları817.014.894 274.195.416Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-10.427.528 -7.737.115Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.824.220 621.764YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-49.655.789 -69.646.793Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri46.429 3.900.509Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri46.429 3.900.509Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-49.702.218 -73.547.302Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -49.567.833 -72.916.819Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -134.385 -630.483FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-529.436.278 -143.283.861Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3 -247.783.000 -25.819.800Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3 -14.555.956 -7.987.097Ödenen Faiz3 -240.832.271 -128.448.004Alınan Faiz15.099.095 7.488.602Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-41.364.146 11.482.438YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)225.671.079 54.149.411NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)225.671.079 54.149.411DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ617.938.309 167.473.301DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ843.609.388 221.622.712Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri948.334.227 681.299.003Ticari Alacaklar543.758.933 451.749.102İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15 288.766.026 250.390.047İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar254.992.907 201.359.055Diğer Alacaklar6.822.908 1.241.120İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.822.908 1.241.120Türev Araçlar7 375.616.566 328.522.158Stoklar11.601.886 11.117.823Peşin Ödenmiş Giderler28.007.727 36.989.194İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler28.007.727 36.989.194Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 760.075 1.093.049Diğer Dönen Varlıklar71.576.028 16.234.262İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar71.576.028 16.234.262ARA TOPLAM1.986.478.350 1.528.245.711TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.986.478.350 1.528.245.711DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar100.000 100.000Diğer Alacaklar11.775.064 7.692.342İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar15 3.474.020 3.017.340İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.301.044 4.675.002Stoklar22.452.918 19.156.626Maddi Duran Varlıklar4 11.181.289.931 11.383.275.666Kullanım Hakkı Varlıkları40.072.325 32.107.117Maddi Olmayan Duran Varlıklar5 103.618.510 104.650.668Peşin Ödenmiş Giderler123.960.969 923.515İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler123.960.969 923.515Ertelenmiş Vergi Varlığı9 3.326.873 169.548Diğer Duran Varlıklar90.189.033 35.514.581İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar90.189.033 35.514.581TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.576.785.623 11.583.590.063TOPLAM VARLIKLAR13.563.263.973 13.111.835.774KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları633.633.440 513.496.184İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları633.633.440 513.496.184Banka Kredileri3 609.621.748 492.950.522Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 24.011.692 20.545.662Ticari Borçlar774.796.717 587.169.805İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15 61.167.480 77.243.319İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar713.629.237 509.926.486Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.447.703 1.625.824Diğer Borçlar77.181.775 97.674.351İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar77.181.775 97.674.351Türev Araçlar7 381.641.804 329.940.405Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)546.896 152.651Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 213.318 2.157.194Kısa Vadeli Karşılıklar54.344.988 61.852.497Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.720.606 9.212.905Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar6 48.624.382 52.639.592ARA TOPLAM1.924.806.641 1.594.068.911TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.924.806.641 1.594.068.911UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.158.516.353 8.730.986.133İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.158.516.353 8.730.986.133Banka Kredileri3 10.006.422.994 8.592.425.615Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 152.093.359 138.560.518Diğer Borçlar372.381.389 230.329.959İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar372.381.389 230.329.959Türev Araçlar7 3.122.180 20.251.696Uzun Vadeli Karşılıklar20.031.315 12.210.016Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20.031.315 12.210.016Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9 724.840.464 945.784.955TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.278.891.701 9.939.562.759TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.203.698.342 11.533.631.670ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar359.565.631 1.578.204.104Ödenmiş Sermaye8 729.164.000 729.164.000Sermaye Düzeltme Farkları8 101.988.910 101.988.910Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.220.043 50.220.043Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.327.012.310 7.493.870.713Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.327.012.310 7.493.870.713Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.334.209.819 7.497.657.048Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.197.509 -3.786.335Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.201.834 -4.433.563Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.201.834 -4.433.563Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.201.834 -4.433.563Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.053.172 12.053.172Yasal Yedekler8 12.053.172 12.053.172Diğer Yedekler-4.322.722 -4.322.722Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-6.636.889.220 -4.270.074.525Net Dönem Karı veya Zararı-1.216.459.028 -2.530.261.924TOPLAM ÖZKAYNAKLAR359.565.631 1.578.204.104TOPLAM KAYNAKLAR13.563.263.973 13.111.835.774Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.433.690.830 -1.995.920 -6.917.435 12.053.172 -4.322.722 -3.357.696.513 -1.084.796.458 -128.612.093 -128.612.093Diğer Düzeltmeler-86.216.763 86.216.763 0 0Transferler-1.084.796.458 1.084.796.458 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-647.605 1.231.726 -666.286.784 -665.702.663 -665.702.663Dönem Sonu Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.347.474.067 -2.643.525 -5.685.709 12.053.172 -4.322.722 -4.356.276.208 -666.286.784 -794.314.756 -794.314.756Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 7.497.657.048 -3.786.335 -4.433.563 12.053.172 -4.322.722 -4.270.074.525 -2.530.261.924 1.578.204.104 1.578.204.104Diğer Düzeltmeler-163.447.229 163.447.229Transferler-2.530.261.924 2.530.261.924 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.411.174 1.231.729 -1.216.459.028 -1.218.638.473 -1.218.638.473Dönem Sonu Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 7.334.209.819 -7.197.509 -3.201.834 12.053.172 -4.322.722 -6.636.889.220 -1.216.459.028 359.565.631 359.565.631Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.216.459.028 -666.286.784 -854.256.582 -216.819.823DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.411.174 -647.605 -2.484.821 193.651Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.263.968 -809.506 -3.106.026 242.064Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler852.794 161.901 621.205 -48.413Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi852.794 161.901 621.205 -48.413Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.231.729 1.231.726 619.268 619.265Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.539.664 1.539.661 774.086 774.080Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)1.539.664 1.539.661 774.086 774.080Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-307.935 -307.935 -154.818 -154.815Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-307.935 -307.935 -154.818 -154.815DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.179.445 584.121 -1.865.553 812.916TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.218.638.473 -665.702.663 -856.122.135 -216.006.907Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.218.638.473 -665.702.663 -856.122.135 -216.006.907http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054789BIST