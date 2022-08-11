***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2022 18:45
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 3.888.016.532 1.187.556.594 1.672.499.897 573.217.979
Satışların Maliyeti
11 -3.300.374.965 -991.253.089 -1.519.112.290 -447.546.883
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
587.641.567 196.303.505 153.387.607 125.671.096
BRÜT KAR (ZARAR)
587.641.567 196.303.505 153.387.607 125.671.096
Genel Yönetim Giderleri
11 -62.256.246 -49.017.548 -36.660.418 -30.692.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 326.926.102 89.100.505 126.131.770 55.456.781
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -284.259.122 -72.123.776 -94.069.923 -47.935.287
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
568.052.301 164.262.686 148.789.036 102.499.747
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 17.991 25.703
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
568.070.292 164.288.389 148.789.036 102.499.747
Finansman Gelirleri
14 249.800.018 55.708.173 154.430.084 18.815.412
Finansman Giderleri
14 -2.257.672.974 -1.021.736.434 -1.323.477.962 -374.893.046
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.439.802.664 -801.739.872 -1.020.258.842 -253.577.887
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
223.343.636 135.453.088 166.002.260 36.758.064
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -213.318 0 -213.318 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 223.556.954 135.453.088 166.215.578 36.758.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.216.459.028 -666.286.784 -854.256.582 -216.819.823
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.216.459.028 -666.286.784 -854.256.582 -216.819.823
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.216.459.028 -666.286.784 -854.256.582 -216.819.823
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kayıp (1.000 adet) -1,66800000 -0,91400000 -1,17200000 -0,29700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
804.763.146 267.080.065
Dönem Karı (Zararı)
-1.216.459.028 -666.286.784
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.251.915.336 974.521.790
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 255.325.838 131.587.315
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.477.350 10.713.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.492.560 4.318.907
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.684.173 1.285.735
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.331.037 5.109.178
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
594.877.083 327.952.304
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.099.095 -7.488.602
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
609.976.178 335.440.906
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.594.143.733 657.854.897
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
24.434.968 -18.133.458
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24.434.968 -18.133.458
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -223.343.636 -135.453.088
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-218.441.414 -34.039.590
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.009.831 -22.217.951
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.375.979 -17.559.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-53.633.852 -4.657.979
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.664.510 -1.481.199
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-456.680 -1.356.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.207.830 -124.599
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-36.957.493 1.655.625
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.780.355 -538.494
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-114.071.929 -24.455.425
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
187.626.912 -4.888.276
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.075.839 25.655.495
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
203.702.751 -30.543.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
821.879 223.836
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.784.114 34.284.751
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
394.245 -700.800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.016.218 -15.921.657
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-110.016.218 -15.921.657
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
817.014.894 274.195.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-10.427.528 -7.737.115
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.824.220 621.764
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-49.655.789 -69.646.793
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.429 3.900.509
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.429 3.900.509
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-49.702.218 -73.547.302
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -49.567.833 -72.916.819
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -134.385 -630.483
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-529.436.278 -143.283.861
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -247.783.000 -25.819.800
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -14.555.956 -7.987.097
Ödenen Faiz
3 -240.832.271 -128.448.004
Alınan Faiz
15.099.095 7.488.602
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-41.364.146 11.482.438
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
225.671.079 54.149.411
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
225.671.079 54.149.411
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
617.938.309 167.473.301
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
843.609.388 221.622.712
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
948.334.227 681.299.003
Ticari Alacaklar
543.758.933 451.749.102
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 288.766.026 250.390.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
254.992.907 201.359.055
Diğer Alacaklar
6.822.908 1.241.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.822.908 1.241.120
Türev Araçlar
7 375.616.566 328.522.158
Stoklar
11.601.886 11.117.823
Peşin Ödenmiş Giderler
28.007.727 36.989.194
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28.007.727 36.989.194
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 760.075 1.093.049
Diğer Dönen Varlıklar
71.576.028 16.234.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
71.576.028 16.234.262
ARA TOPLAM
1.986.478.350 1.528.245.711
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.986.478.350 1.528.245.711
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Diğer Alacaklar
11.775.064 7.692.342
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 3.474.020 3.017.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.301.044 4.675.002
Stoklar
22.452.918 19.156.626
Maddi Duran Varlıklar
4 11.181.289.931 11.383.275.666
Kullanım Hakkı Varlıkları
40.072.325 32.107.117
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 103.618.510 104.650.668
Peşin Ödenmiş Giderler
123.960.969 923.515
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
123.960.969 923.515
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 3.326.873 169.548
Diğer Duran Varlıklar
90.189.033 35.514.581
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
90.189.033 35.514.581
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.576.785.623 11.583.590.063
TOPLAM VARLIKLAR
13.563.263.973 13.111.835.774
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
633.633.440 513.496.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
633.633.440 513.496.184
Banka Kredileri
3 609.621.748 492.950.522
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 24.011.692 20.545.662
Ticari Borçlar
774.796.717 587.169.805
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 61.167.480 77.243.319
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
713.629.237 509.926.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.447.703 1.625.824
Diğer Borçlar
77.181.775 97.674.351
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
77.181.775 97.674.351
Türev Araçlar
7 381.641.804 329.940.405
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
546.896 152.651
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 213.318 2.157.194
Kısa Vadeli Karşılıklar
54.344.988 61.852.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.720.606 9.212.905
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6 48.624.382 52.639.592
ARA TOPLAM
1.924.806.641 1.594.068.911
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.924.806.641 1.594.068.911
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.158.516.353 8.730.986.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.158.516.353 8.730.986.133
Banka Kredileri
3 10.006.422.994 8.592.425.615
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 152.093.359 138.560.518
Diğer Borçlar
372.381.389 230.329.959
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
372.381.389 230.329.959
Türev Araçlar
7 3.122.180 20.251.696
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.031.315 12.210.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20.031.315 12.210.016
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 724.840.464 945.784.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.278.891.701 9.939.562.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.203.698.342 11.533.631.670
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
359.565.631 1.578.204.104
Ödenmiş Sermaye
8 729.164.000 729.164.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8 101.988.910 101.988.910
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.220.043 50.220.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.327.012.310 7.493.870.713
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.327.012.310 7.493.870.713
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.334.209.819 7.497.657.048
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.197.509 -3.786.335
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.201.834 -4.433.563
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.201.834 -4.433.563
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.201.834 -4.433.563
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.053.172 12.053.172
Yasal Yedekler
8 12.053.172 12.053.172
Diğer Yedekler
-4.322.722 -4.322.722
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.636.889.220 -4.270.074.525
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.216.459.028 -2.530.261.924
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
359.565.631 1.578.204.104
TOPLAM KAYNAKLAR
13.563.263.973 13.111.835.774
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.433.690.830 -1.995.920 -6.917.435 12.053.172 -4.322.722 -3.357.696.513 -1.084.796.458 -128.612.093 -128.612.093
Diğer Düzeltmeler
-86.216.763 86.216.763 0 0
Transferler
-1.084.796.458 1.084.796.458 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-647.605 1.231.726 -666.286.784 -665.702.663 -665.702.663
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.347.474.067 -2.643.525 -5.685.709 12.053.172 -4.322.722 -4.356.276.208 -666.286.784 -794.314.756 -794.314.756
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 7.497.657.048 -3.786.335 -4.433.563 12.053.172 -4.322.722 -4.270.074.525 -2.530.261.924 1.578.204.104 1.578.204.104
Diğer Düzeltmeler
-163.447.229 163.447.229
Transferler
-2.530.261.924 2.530.261.924 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.411.174 1.231.729 -1.216.459.028 -1.218.638.473 -1.218.638.473
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 7.334.209.819 -7.197.509 -3.201.834 12.053.172 -4.322.722 -6.636.889.220 -1.216.459.028 359.565.631 359.565.631
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.216.459.028 -666.286.784 -854.256.582 -216.819.823
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.411.174 -647.605 -2.484.821 193.651
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.263.968 -809.506 -3.106.026 242.064
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
852.794 161.901 621.205 -48.413
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
852.794 161.901 621.205 -48.413
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.231.729 1.231.726 619.268 619.265
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.539.664 1.539.661 774.086 774.080
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.539.664 1.539.661 774.086 774.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-307.935 -307.935 -154.818 -154.815
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-307.935 -307.935 -154.818 -154.815
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.179.445 584.121 -1.865.553 812.916
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.218.638.473 -665.702.663 -856.122.135 -216.006.907
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.218.638.473 -665.702.663 -856.122.135 -216.006.907
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054789
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