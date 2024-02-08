***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Takvim
08.02.2024 13:10
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2024 yılı için planlanan finansal raporlama takvimi aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2024 31/03/2024 07/06/2024
2. Çeyrek
01/04/2024 30/06/2024 18/09/2024
3. Çeyrek
01/07/2024 30/09/2024 06/11/2024
Yıllık
01/01/2024 31/12/2024 05/03/2025
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248045
BIST
'
15:238.973
En Düşük
|Değişim
|: 1,47%
|| 130,24
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.974
15:2330,6026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0197
|Açılış
|: 30,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,4776
15:2332,9942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0147
|Açılış
|: 32,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
15:231.994,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -7,08
|Açılış
|: 1.994,48
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.993,04
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ARZUM
|42,92
|133.228.482
|% 9,99
|
|FADE
|20,72
|128.422.848
|% 9,98
|
|ULKER
|109,20
|954.005.692
|% 9,97
|
|TMSN
|108,10
|396.312.620
|% 9,97
|
|ELITE
|58,50
|78.655.955
|% 9,96
|
|ANSGR
|68,05
|485.974.237
|% -9,99
|
|KRGYO
|31,84
|155.964.440
|% -9,95
|
|SNPAM
|105,00
|2.648.504
|% -7,65
|
|ORMA
|151,20
|7.265.977
|% -5,91
|
|CELHA
|30,56
|55.828.587
|% -5,85
|
|THYAO
|290,75
|8.515.652.074
|% 1,66
|
|EREGL
|45,40
|4.717.674.210
|% 0,84
|
|REEDR
|41,14
|4.418.855.338
|% -1,30
|
|TUPRS
|156,80
|2.965.699.168
|% 1,62
|
|SISE
|51,85
|2.806.564.928
|% 3,18
|
|TSPOR
|1,69
|254.645.993
|% 2,42
|
|AKFGY
|2,30
|311.209.019
|% 2,68
|
|ADESE
|2,74
|369.997.940
|% -4,86
|
|ZOREN
|4,92
|609.382.268
|% -1,20
|
|EKGYO
|10,37
|1.146.124.768
|% 0,68
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5972
|30,6026
|% 0,06
|
|Euro
|32,9694
|32,9942
|% 0,04
|
|Sterlin
|38,4492
|38,6421
|% -0,15
|
|Frank
|34,8594
|35,0694
|% -0,00
|
|Riyal
|8,1361
|8,1769
|% 0,00
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,32
|22,34
|% 0,66
|
|Platin
|880,07
|881,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|880,14
|882,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,07
|80,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,74
|2.027,04
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:23
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-
15:38ERSU
Yüzde 7.92 oranında artışla 28.60 lira fiyatla işlem gören hissede 176, 881 adet işlem
-
15:35KTLEV
Yüzde 8.16 oranında artışla 89.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 579, 248 adet işlem
-
15:34XU100
Endeks 8, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 41 üstünde . İşlem hacmi 77, 443.00 milyon TL de
-
15:33AYDEM
Yüzde 4.98 oranında artışla 28.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 860, 502 adet işlem
-
15:32GEREL
Yüzde 4.89 oranında artışla 25.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 969, 519 adet işlem