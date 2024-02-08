***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Takvim









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 2024 yılı için planlanan finansal raporlama takvimi aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Saygılarımızla,Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/01/2024 31/03/2024 07/06/20242. Çeyrek01/04/2024 30/06/2024 18/09/20243. Çeyrek01/07/2024 30/09/2024 06/11/2024Yıllık01/01/2024 31/12/2024 05/03/2025http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248045BIST