***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 25 Kasım 2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantı sonucunun kamuya açıklanmasıdır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 20.10.2020Genel Kurul Tarihi 25.11.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.11.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes-Bizans SalonuGündem Maddeleri1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması4 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi8 - Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamaların onaylanması9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı' uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2019 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi14 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Semayesi" başlıklı 7. Maddesinin, "Payların Devri" başlıklı 8. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları-Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 16. Maddesinin, "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 29. Maddesinin, "Birleşme Hükümleri" başlıklı 33. Maddesinin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulmasıGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 25.11.2020 tarihinde saat 11:00'de Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes-Bizans Salonu'nda yapılan 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:1- Gündemin 1.maddesi uyarınca, toplantı başkanlığı oyçokluğu ile oluşturulmuştur.2- Gündemin 2.maddesi uyarınca, 2019 yılına ait Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.3- Gündemin 3.maddesi uyarınca, 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.4- Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2019 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edilerek, pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul ve tasdik edilmiştir.5- Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.6- Gündemin 6. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun 2019 yılına ait Kar Dağıtım Teklifinin aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.7- Gündemin 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 6.200,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.8- Gündemin 8. maddesi uyarınca, Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamaların onaylanmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.9- Gündemin 9. maddesi uyarınca, Şirketimizin 2020 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.10- Gündemin 10. maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının gündem maddesi kapsamında gerçekleştirdikleri iş ve işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.11- Gündemin 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.12- Gündemin 12. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, Şirket tarafından 2019 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 48.048,18-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.13- Gündemin 13. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2019 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.14- Gündemin 14. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.2020 tarihli ve E-29833736-110.03.03- 9500 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 02.11.2020 tarihli ve 50035491-431.02-E-00058634763 sayılı yazısı ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 16.10.2020 tarihli ve 77386926-020 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin, "Payların Devri" başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları-Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 16. maddesinin, "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 29. maddesinin ve "Birleşme Hükümleri" başlıklı 33. Maddesinin tadil tasarısının kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 genel kurul tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarAkenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantası 25.11.2020 tarihinde saat 11:00 da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes-Bizans Salonu'nda, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.11.2020 tarihli ve 59267206 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi FEYYAZ BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 729.164.000,00-TL (yediyüzyirmidokuzmilyon yüzaltmışdörtbin Türk Lirası) toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 544.854.885,493-TL olan 54.485.488.549,30-adet nama payın temsilen, toplam itibari değeri 61.986,402-TL olan 6.198.640,20-adet nama payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.Genel Kurula ait Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889941BIST