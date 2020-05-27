***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
27.05.2020 14:41
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 / 1.DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
27/05/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 1.dönemine ait Kurum Geçici Vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846894
BIST
14:38105.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 2.013,17
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.071
En Düşük
103.798
14:386,7773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0520
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7785
En Düşük
6,6969
14:387,4715
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0807
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
14:38370,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,09
|Açılış
|: 370,71
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|14.950.203
|% 10,00
|
|DOCO
|378,80
|216.612.341
|% 9,99
|
|KENT
|473,60
|12.284.328
|% 9,99
|
|ALCTL
|21,30
|12.348.867
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.465.823
|% 9,96
|
|EKIZ
|9,99
|635.474
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.266.387
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|24.970.901
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|159.495
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|7.653.461
|% -9,94
|
|THYAO
|12,23
|1.392.751.024
|% 9,10
|
|GARAN
|7,61
|883.431.006
|% 0,93
|
|ASELS
|30,12
|684.733.506
|% 2,87
|
|PGSUS
|58,35
|617.189.498
|% 8,56
|
|TSPOR
|5,54
|519.501.377
|% 6,95
|
|GSRAY
|2,94
|371.112.271
|% 9,29
|
|THYAO
|12,23
|1.392.751.024
|% 9,10
|
|GARAN
|7,61
|883.431.006
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,41
|155.928.612
|% 3,68
|
|TSPOR
|5,54
|519.501.377
|% 6,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3182
|8,3599
|% 0,89
|
|Frank
|6,9540
|6,9959
|% 0,60
|
|Riyal
|1,7973
|1,8063
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-8,78
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,28
|
|Cumhuriyet
|2.407
|2.435
|5,00
|
|Tam
|2.478
|2.499
|5,30
|
|Yarım
|1.209
|1.221
|2,50
|
|Çeyrek
|605
|611
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,05
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,70
|3,71
|0,02
|
|B. Petrol
|35,55
|35,55
|-0,62
|