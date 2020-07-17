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***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

17.07.2020 16:50
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***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi kapsamında, Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve Şirket'in Türkiye Muhasebe Standartları'nda ("TMS") tanımlanan bağlı ortaklıkları ile TMS'de tanımlanan ilişkili tarafları arasında 2019 yılında gerçekleştirilmiş olan ve 2020 yılı için öngörülmüş olan ve Tebliğ'de belirlenen %10 sınırını aşan işlemlerin piyasa koşulları ile karşılaştırılması amacıyla Yönetim Kurulumuzca hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesine istinaden, Şirketimiz Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. ile Şirket'in bağlı ortaklıklarından Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. , arasında gerçekleşen, yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin, 2019 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarlarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarda yer alan hasılat veya satılan malın maliyeti tutarının %10'undan fazlasına ulaştığı tespit edilmiştir.
Diğer yandan, Şirketimiz Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. ile Şirket'in bağlı ortaklıklarından Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. ve Akenerji Doğalgaz İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. ve TMS/TFRS uyarınca ilişkili taraf olarak tanımlanan Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş. arasındaki
 
ve Şirket'in bağlı ortaklıklarından Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. ile
 
TMS/TFRS uyarınca ilişkili taraf olarak tanımlanan Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin, 2020 yılında Tebliğ'de belirtilen oranlara ulaşacağı öngörülmektedir. İşbu raporda
  
benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen mezkur işlemlerin, karşılaştırılabilir fiyat yöntemi uyarınca piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştiği değerlendirilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860275


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MERIT 30,80 513.097 % 10,00  
NIBAS 15,51 6.622.378 % 10,00  
LUKSK 22,44 2.707.494 % 10,00  
BURVA 36,54 14.029.130 % 9,99  
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Frank 7,2678 7,3116 % 0,64  
Riyal 1,8236 1,8328 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.810 12,92  
Altın Gr. 399 399 2,84  
Cumhuriyet 2.594 2.615 16,20  
Tam 2.672 2.684 16,60  
Yarım 1.297 1.313 8,10  
Çeyrek 650 657 4,00  
Gümüş.Ons 19,34 19,37 0,19  
Gümüş Gr. 4,26 4,26 0,04  
B. Petrol 42,99 42,99 -0,36  
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