***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi kapsamında, Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve Şirket'in Türkiye Muhasebe Standartları'nda ("TMS") tanımlanan bağlı ortaklıkları ile TMS'de tanımlanan ilişkili tarafları arasında 2019 yılında gerçekleştirilmiş olan ve 2020 yılı için öngörülmüş olan ve Tebliğ'de belirlenen %10 sınırını aşan işlemlerin piyasa koşulları ile karşılaştırılması amacıyla Yönetim Kurulumuzca hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır:Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesine istinaden, Şirketimiz Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. ile Şirket'in bağlı ortaklıklarından Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. , arasında gerçekleşen, yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin, 2019 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarlarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarda yer alan hasılat veya satılan malın maliyeti tutarının %10'undan fazlasına ulaştığı tespit edilmiştir.Diğer yandan, Şirketimiz Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. ile Şirket'in bağlı ortaklıklarından Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. ve Akenerji Doğalgaz İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. ve TMS/TFRS uyarınca ilişkili taraf olarak tanımlanan Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş. arasındakive Şirket'in bağlı ortaklıklarından Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. ileTMS/TFRS uyarınca ilişkili taraf olarak tanımlanan Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin, 2020 yılında Tebliğ'de belirtilen oranlara ulaşacağı öngörülmektedir. İşbu rapordabenzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen mezkur işlemlerin, karşılaştırılabilir fiyat yöntemi uyarınca piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştiği değerlendirilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860275BIST