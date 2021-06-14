***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi kapsamında, Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve Şirket'in Türkiye Muhasebe Standartları'nda ("TMS") tanımlanan bağlı ortaklıkları ile TMS'de tanımlanan ilişkili tarafları arasında 2019 yılında gerçekleştirilmiş olan ve 2020 yılı için öngörülmüş olan ve Tebliğ'de belirlenen %10 sınırını aşan işlemlerin piyasa koşulları ile karşılaştırılması amacıyla Yönetim Kurulumuzca hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır:Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesine istinaden, Şirket'in bağlı ortaklıklarından Akenerji Doğalgaz ile TMS/TFRS uyarınca ilişkili taraf olarak tanımlanan Sepaş arasında gerçekleşen, yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin, 2020 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarlarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarda yer alan hasılat veya satılan malın maliyeti tutarının %10'undan fazlasına ulaştığı tespit edilmiştir.Diğer yandan, Şirket'in bağlı ortaklıklarından Akenerji Doğalgaz İth.İhr ve Toptan Ticaret A.Ş. ve TMS/TFRS uyarınca ilişkili taraf olarak tanımlanan Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin, 2021 yılında Akenerji Üretim nezdinde gerçekleşeceği ve Tebliğ'de belirtilen oranlara ulaşacağı öngörülmektedir. İşbu raporda benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen mezkur işlemlerin, karşılaştırılabilir fiyat yöntemi uyarınca piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştiği değerlendirilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942169BIST