***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi kapsamında, Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının, Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) uyarınca tanımlanan ilişkili kişiler ile 2021 yılında gerçekleştirilmiş ve 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen Tebliğ'de sayılan %10 sınırını aşan işlemlerin piyasa koşulları ile karşılaştırılması amacıyla Yönetim Kurulumuzca hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır:Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesine istinaden, Şirket ile TMS/TFRS uyarınca ilişkili taraf olarak tanımlanan Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş. arasında gerçekleşen, yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin, 2021 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarlarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarda yer alan hasılat tutarının %10'undan fazlasına ulaştığı tespit edilmiştir.Diğer yandan, Şirket'in TMS/TFRS uyarınca ilişkili taraf olarak tanımlanan Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin, 2022 yılında Şirket nezdinde gerçekleşeceği ve Tebliğ'de belirtilen oranlara ulaşacağı öngörülmektedir. İşbu raporda benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen mezkur işlemlerin, karşılaştırılabilir fiyat yöntemi uyarınca piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştiği değerlendirilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030865BIST