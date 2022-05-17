***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
17.05.2022 15:33
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi kapsamında, Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının, Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) uyarınca tanımlanan ilişkili kişiler ile 2021 yılında gerçekleştirilmiş ve 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen Tebliğ'de sayılan %10 sınırını aşan işlemlerin piyasa koşulları ile karşılaştırılması amacıyla Yönetim Kurulumuzca hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesine istinaden, Şirket ile TMS/TFRS uyarınca ilişkili taraf olarak tanımlanan Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş. arasında gerçekleşen, yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin, 2021 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarlarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarda yer alan hasılat tutarının %10'undan fazlasına ulaştığı tespit edilmiştir.
Diğer yandan, Şirket'in TMS/TFRS uyarınca ilişkili taraf olarak tanımlanan Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin, 2022 yılında Şirket nezdinde gerçekleşeceği ve Tebliğ'de belirtilen oranlara ulaşacağı öngörülmektedir. İşbu raporda benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen mezkur işlemlerin, karşılaştırılabilir fiyat yöntemi uyarınca piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştiği değerlendirilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030865
BIST
16:362.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 23,50
|Açılış
|: 2.401
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|Önceki Kapanış
|: 2.391
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2.417
En Düşük
2.380
16:3615,7702
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
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|Açılış
|: 15,7950
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|Önceki Kapanış
|: 15,6000
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15,8891
En Düşük
15,5343
16:3616,6412
En Yüksek
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|: 2,47%
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|Açılış
|: 16,6100
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|Önceki Kapanış
|: 16,2100
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16,2212
16:36924,08
En Yüksek
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|: 1,44%
|| 13,08
|Açılış
|: 924,08
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|Önceki Kapanış
|: 911,00
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934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:34
|EGEPO
|8,03
|45.299.823
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|217.283.704
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.535.618
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.742.203
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.334.554
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.057.590
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|YUNSA
|27,54
|26.282.460
|% -6,26
|
|THYAO
|42,88
|2.899.846.378
|% 0,37
|
|SISE
|19,98
|2.170.383.578
|% 3,52
|
|AKBNK
|7,91
|1.177.135.980
|% -0,75
|
|KRDMD
|14,94
|1.157.852.040
|% 0,20
|
|SAHOL
|19,46
|1.142.459.454
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,65
|781.172.890
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,33
|1.019.104.606
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,15
|178.512.502
|% 1,77
|
|AKBNK
|7,91
|1.177.135.980
|% -0,75
|
|SISE
|19,98
|2.170.383.578
|% 3,52
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7493
|15,7712
|% 1,48
|
|Euro
|16,6081
|16,6453
|% 2,49
|
|Sterlin
|19,5696
|19,6678
|% 2,55
|
|Frank
|15,7846
|15,8797
|% 2,22
|
|Riyal
|4,1858
|4,2068
|% 1,38
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|0,85
|
|Altın Gr.
|927
|928
|16,50
|
|Cumhuriyet
|6.193
|6.286
|114,00
|
|Tam
|6.154
|6.312
|101,71
|
|Yarım
|2.974
|3.054
|49,20
|
|Çeyrek
|1.492
|1.527
|24,60
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,69
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|0,21
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|B. Petrol
|114
|114
|0,03
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Seans Raporu
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16:46QUAGR
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16:45
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16:45
ORCAY, CANTE, KRSTL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:45
CELHA, LIDER, DOBUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında