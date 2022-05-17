Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

17.05.2022 15:33
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi kapsamında, Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının, Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) uyarınca tanımlanan ilişkili kişiler ile 2021 yılında gerçekleştirilmiş ve 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen Tebliğ'de sayılan %10 sınırını aşan işlemlerin piyasa koşulları ile karşılaştırılması amacıyla Yönetim Kurulumuzca hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesine istinaden, Şirket ile TMS/TFRS uyarınca ilişkili taraf olarak tanımlanan Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş. arasında gerçekleşen, yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin, 2021 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarlarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarda yer alan hasılat tutarının %10'undan fazlasına ulaştığı tespit edilmiştir.
Diğer yandan, Şirket'in TMS/TFRS uyarınca ilişkili taraf olarak tanımlanan Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin, 2022 yılında Şirket nezdinde gerçekleşeceği ve Tebliğ'de belirtilen oranlara ulaşacağı öngörülmektedir. İşbu raporda   benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen mezkur işlemlerin, karşılaştırılabilir fiyat yöntemi uyarınca piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştiği değerlendirilmiştir.
      
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030865


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:362.414
Değişim :  0,98% |  23,50
Açılış :  2.401  
Önceki Kapanış :  2.391  
En Yüksek
2.417 En Düşük
2.380
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEPO 8,03 45.299.823 % 10,00  
ORCAY 19,91 217.283.704 % 10,00  
IMASM 38,78 67.535.618 % 9,98  
EUHOL 2,76 25.742.203 % 9,96  
MANAS 23,70 27.334.554 % 9,93  
daha fazla
16:34 Alış Satış %  
Dolar 15,7493 15,7712 % 1,48  
Euro 16,6081 16,6453 % 2,49  
Sterlin 19,5696 19,6678 % 2,55  
Frank 15,7846 15,8797 % 2,22  
Riyal 4,1858 4,2068 % 1,38  
daha fazla
16:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.825 0,85  
Altın Gr. 927 928 16,50  
Cumhuriyet 6.193 6.286 114,00  
Tam 6.154 6.312 101,71  
Yarım 2.974 3.054 49,20  
Çeyrek 1.492 1.527 24,60  
Gümüş.Ons 21,66 21,69 0,05  
Gümüş Gr. 11,00 11,02 0,21  
B. Petrol 114 114 0,03  
Seans Raporu 16:34
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru