***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinin %100'ü oranında hissedarı bulunduğumuz Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. ("Akenerji Toptan") Yönetim Kurulu'nun bu husustaki kararına istinaden, Akenerji Toptan ile Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Akiş") arasında, Akiş'in maliki olduğu Akbatı Alışveriş Merkezi ("Akbatı AVM") ve Akasya Alışveriş Merkezi'nin ("Akasya AVM") çatı alanlarında Akenerji Toptan tarafından Yap-İşlet-Devret Modeli ile Güneş Enerji Santrali kurulması, Santral'in elektrik üretimine başladığı tarih itibariyle 15 yıl süre ile hizmet bedeli karşılığında işletilmesi, bu süre boyunca üretilen elektrik enerjisinin Akbatı ve Akasya AVM tarafından tüketilmesi ve 15 yıllık sürenin sonunda Santral'in Akiş'e devredilmesine ilişkin hüküm ve şartların belirlenmesi amacıyla Yap,İşlet, Devret Modeli ile Güneş Elektrik Santrali Alan Tahsis, Kurulum, Kullanım ve Enerji Yönetimi Hizmeti Sözleşmesi imzalanmıştır.Şirketimizin enerji değer zincirinde katma değer yaratan verimlilik projeleri geliştirmeye ve bu kapsamda hizmet sunmaya yönelik stratejik hedefleri doğrultusunda imzalanan bu sözleşme sayesinde, Akasya ve Akbatı AVM'nin enerji tüketiminin bir kısmı Güneş Enerjisi Santralinden karşılanacak olup, enerji maliyetlerinin ve karbon ayak izlerinin azaltılmasına da katkı sağlayacak olan proje, Şirketimizin ve iş ortaklarımızın sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet ederek çevreye saygılı yaklaşımını pekiştirmek ve Şirketimizin enerji verimliliği alanındaki öncü ve yenilikçi konumunu güçlendirmek adına atılmış önemli bir adım olacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066744BIST