***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı izninin uzatılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin bu doğrultuda tadili için SPK ve EPDK'ya yapılan başvurunun kamuya açıklamasıdır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ek AçıklamalarŞirketimize Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2021 yılı sonunda dolması nedeniyle,Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Şirketin Sermayesi' başlıklı 7. maddesinde belirlenmiş olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Şirketin Sermayesi' başlıklı 7. maddesinin tadili konusunda gerekli yasal izinleri almak için 24.03.2021 tarih ve 43796 sayılı başvuru ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve 24.03.2021 tarih ve BGA53476N 74481 sayılı başvuru ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna gerekli olan başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920183BIST