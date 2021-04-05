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***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.04.2021 10:19



***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı izninin uzatılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin bu doğrultuda tadili için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayı hakkında kamu açıklamasıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 24.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimize Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2021 yılı sonunda dolması nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Şirketin Sermayesi' başlıklı 7. maddesinde belirlenmiş olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Şirketin Sermayesi' başlıklı 7. maddesinin tadiline ilişkin başvurumuza istinaden Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 01.04.2021 tarih ve E-77386926-110.01.01.01-54666 sayılı yazısı ile Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin taslakta belirtildiği şekilde değiştirilmesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.
Esas Sözleşme değişiklik tadil tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra,yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AKU 2021 EPDK Ana Sozlesme Degisikligi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923176


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